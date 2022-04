https://mundo.sputniknews.com/20220426/rusia-cuestiona-posible-investigacion-internacional-sobre-ucrania-1124837490.html

Rusia cuestiona posible investigación internacional sobre Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no confía en especialistas internacionales a la hora de investigar los presuntos crímenes de guerra en Ucrania, afirmó el jefe del... 26.04.2022, Sputnik Mundo

"No tenemos ninguna confianza en estos investigadores", dijo Ilichov a los periodistas, respondiendo a la pregunta de si Rusia apoyaría una investigación internacional de los presuntos crímenes de guerra en el país vecino.En particular, denunció la investigación del derribo del vuelo MH17, ocurrido en Ucrania en 2014, enfatizando que todas las pruebas por parte de Rusia no se toman en consideración.El 25 de abril, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial (Eurojust) comunicó que la Corte Penal Internacional (CPI) se unirá en La Haya al Equipo de Investigación Conjunto, instituido con el apoyo de Eurojust, a fin de investigar los presuntos crímenes cometidos en Ucrania.Por su parte, la Comisión Europea propuso ampliar el mandato de Eurojust para promover la investigación.El pasado 2 de marzo, la Fiscalía de la CPI inició una investigación sobre los acontecimientos en Ucrania, y el día 11 del mismo mes el fiscal del organismo, Karim Khan, informó que el equipo de investigación empezó a recoger la evidencia correspondiente.Rusia rechazó en más de una ocasión acusaciones por cometer crímenes de guerra en Ucrania y acusó a los nacionalistas ucranianos de retener a miles de ciudadanos extranjeros como escudo humano e impedir que se realice la evacuación de civiles. Recordó también que no participa en la CPI.El pasado 23 marzo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, acusó a Khan de promover los ánimos antirrusos y pasar por alto las atrocidades de Kiev contra los habitantes de Donbás.Según las autoridades de la República Popular de Donetsk, desde el año 2014 se enviaron más de 5.000 solicitudes a la CPI para que inicie una investigación de los crímenes cometidos por las tropas ucranianas, pero la organización nunca las atendió.Desde la República Popular de Lugansk se presentaron más de 3.000 demandas, que tampoco obtuvieron respuesta.

