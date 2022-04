https://mundo.sputniknews.com/20220426/radiantes-y-naturales-salma-hayek-y-su-hija-posan-para-vogue--foto-1124849331.html

Radiantes y naturales: Salma Hayek y su hija posan para 'Vogue' | Foto

La actriz mexicana Salma Hayek y su hija Valentina Pinault protagonizaron la portada de la edición mexicana de Vogue, siendo la primera vez que madre e hija... 26.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

👤 gente

salma hayek

hollywood

vogue

A través de sus redes sociales la revista compartió la portada correspondiente a su edición de mayo y la cual es protagonizada por la estrella mexicana de Hollywood y su hija. En la entrevista, Valentina Pinault habló sobre cómo es la relación con su mamá y su papá, y cómo con cada uno habla un idioma distinto (español y francés, respectivamente).Además, la joven de 18 años también platicó sobre sus proyectos a futuro, entre los cuales no descarta convertirse en actriz y directora, igual que su madre. Por su parte, Salma Hayek afirmó que se volvió "madre muy tarde", cuando su carrera estaba en un punto estable y ya tenía pareja, lo que ayudó a dedicarse de lleno a su hija."Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde. Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba", declaró la protagonista de The Eternals.En este sentido, Hayek declaró que "ser madre es maravilloso", siempre y cuando sea algo voluntario, pues está en contra de la creencia de que si no eres madre no eres una mujer completa.

méxico

méxico, 👤 gente, salma hayek, hollywood, vogue