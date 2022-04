https://mundo.sputniknews.com/20220426/lula-afirma-que-bolsonaro-fue-estupido-al-conceder-indulto-a-un-diputado-de-extrema-derecha-1124843834.html

Lula afirma que Bolsonaro fue "estúpido" al conceder indulto a un diputado de extrema derecha

Lula afirma que Bolsonaro fue "estúpido" al conceder indulto a un diputado de extrema derecha

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) aseguró que el mandatario Jair Bolsonaro fue "estúpido" al decidir... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T17:36+0000

2022-04-26T17:36+0000

2022-04-26T17:36+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123707654_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3ea8bace114642f2fa252cd5af96ca40.jpg

"Yo creo que Bolsonaro fue estúpido cuando tomó esa decisión, esa gracia que hizo; porque él cree que es una gracia de verdad, no en el sentido del beneficio jurídico, sino gracia del punto de vista de sonreír, creo que fue mediocre", afirmó Lula en una rueda de prensa con "youtubers" de izquierda, según recoge el diario O Globo.Lula también afirmó que no habló de este episodio antes para no atender a las intenciones de Bolsonaro, ya que en su opinión su principal objetivo es marcar la agenda política con sus provocaciones.Silveira fue condenado el 20 de abril por el Tribunal Supremo Federal a ocho años y nueve meses de cárcel, por las amenazas y los ataques realizados contra los integrantes de la corte.Además, su mandato parlamentario fue anulado y se suspendieron sus derechos políticos, lo que le impide presentarse a unas elecciones.No obstante, al día siguiente de la decisión judicial, Bolsonaro le concedió un indulto, un perdón que en este formato individual es muy poco frecuente, por lo que despierta dudas entre los juristas sobre su legalidad.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro