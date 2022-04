https://mundo.sputniknews.com/20220426/los-partidos-independentistas-amenazan-con-boicotear-la-agenda-legislativa-de-pedro-sanchez-1124842543.html

Los partidos independentistas amenazan con boicotear la agenda legislativa de Pedro Sánchez

Los partidos independentistas amenazan con boicotear la agenda legislativa de Pedro Sánchez

MOSCÚ (Sputnik) — Los partidos independentistas de Cataluña y País Vasco que actúan como soporte parlamentario del Gobierno de España amenazaron con boicotear... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T17:24+0000

2022-04-26T17:24+0000

2022-04-26T17:24+0000

españa

europa

partido socialista obrero español (psoe)

pedro sánchez

cataluña

país vasco

espionaje

centro nacional de inteligencia

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1117735524_456:683:2884:2048_1920x0_80_0_0_f84b9dc7245075886635a28f6a4d9d34.jpg

La amenaza de paralizar la agenda legislativa del Gobierno crea un clima de incertidumbre sobre el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para paliar los efectos económicos derivados de la operación militar de Rusia en Ucrania, que se debate el 28 de abril en el Congreso.Rufián admitió que para un partido de izquierdas como ERC puede ser "lesivo" votar en contra de medidas populares que, entre otras cosas, limitan el precio de los combustibles y aumentan las ayudas sociales ante la situación de crisis. Sin embargo, el portavoz de ERC argumentó que "es mucho más lesivo en democracia espiar a la gente que no te gusta".Asimismo, la formación vasca EH Bildu aseguró que no garantiza el voto a favor de las medidas porque "la situación es tan grave que lo cambia todo", según explicó su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua. Sin el voto favorable de estos dos partidos, la aprobación de las medidas está abocada al fracaso a no ser que el Gobierno consiga el apoyo de partidos de derechas.El ministro de Presidencia, Felix Bolaños, afirmó que el paquete de medidas "mejora la vida de los ciudadanos", por lo que hizo un llamamiento a "todas las fuerzas políticas" a apoyar su ratificación en sede parlamentaria.Los últimos movimientos de ERC y Bildu aumentan la presión sobre el Gobierno para tomar medidas que apacigüen las aguas después de que un grupo de expertos en ciberseguridad canadienses revelara el uso masivo del programa espía Pegasus para acceder a los móviles de los principales representantes del independentismo en Cataluña.Por el momento, la respuesta del Ejecutivo consistió en impulsar un ejercicio de control interno en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Asimismo, el PSOE tiene previsto constituir la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, a través la cual el poder legislativo puede acceder a contenido clasificado y controlar la actividad del CNI.Sin embargo, estas acciones no satisfacen al independentismo catalán. Este mismo 26 de abril, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés —uno de los más de 60 políticos espiados— anunció que reduciría "al mínimo" sus relaciones con el Gobierno central hasta que se "depuren responsabilidades" a todos los niveles.

