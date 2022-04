https://mundo.sputniknews.com/20220426/los-expertos-de-la-onu-entregan-al-cne-venezolano-informe-sobre-las-elecciones-del-21-de-noviembre-1124813701.html

Los expertos de la ONU entregan al CNE venezolano informe sobre las elecciones del 21 de noviembre

Los expertos de la ONU entregan al CNE venezolano informe sobre las elecciones del 21 de noviembre

CARACAS (Sputnik) — El Panel de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas entregó al Consejo Nacional Electoral de Venezuela un informe con las... 26.04.2022, Sputnik Mundo

"Las autoridades del CNE recibieron por parte de los integrantes del Panel de Expertos Electorales de la ONU, las recomendaciones generadas a partir de su participación como acompañantes internacionales en las elecciones regionales y municipales 2021, celebradas el pasado 21 de noviembre", publicó el CNE a través de Twitter.El organismo electoral no ofreció detalles sobre el informe, debido a que el acuerdo suscrito entre ambas partes estableció que el documento generado por la delegación es confidencial y su difusión es potestad del secretario general de la ONU, António Guterres.Los expertos de la ONU estuvieron en Venezuela por más de 10 días, tras la invitación del CNE, y en la cual realizaron una evaluación independiente y técnica del sistema electoral para los pasados comicios.De acuerdo con la ONU, a diferencia de las misiones de observación electoral de ese organismo, que requieren de un mandato específico por parte del Consejo de Seguridad o la Asamblea General, los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluando la conducción general del proceso o sus resultados.La ONU formó parte de la observación internacional, luego de 15 años de que los comicios venezolanos no contaran con esta figura.Los comicios del 21 de noviembre contaron con la presencia de 300 veedores internacionales de más de 50 países.El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo una victoria electoral que le otorgó 19 de las 23 gobernaciones del país.De acuerdo con el CNE, la participación en las elecciones fue del 42,6%.

