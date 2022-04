https://mundo.sputniknews.com/20220426/la-federacion-de-mujeres-en-caracas-rechaza-el-militarismo-el-imperialismo-y-la-guerra-1124821673.html

La Federación de Mujeres en Caracas rechaza "el militarismo, el imperialismo y la guerra"

La Federación de Mujeres en Caracas rechaza "el militarismo, el imperialismo y la guerra"

La FDIM celebra en la capital de Venezuela su XVII Congreso, con la participación de 139 delegadas de todos los continentes. La presidenta de la organización... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T10:22+0000

2022-04-26T10:22+0000

2022-04-26T10:22+0000

américa latina

venezuela

feminismo

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1124821431_0:172:2724:1704_1920x0_80_0_0_4a248a0e746d0a7b803a38d2b8a85c4d.jpg

Bajo el lema Mujeres unidas contra las desigualdades y la violencia, por la paz y la salud del planeta, se instaló en Caracas el XVII Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM).La organización creada en 1945 debatirá hasta el 28 de abril en la capital de Venezuela un conjunto de propuestas de lucha de las mujeres para enfrentar "las nuevas formas de opresión, explotación y discriminación que están impulsando los regímenes capitalistas y patriarcales", según el comunicado leído por la presidenta de la FDIM, Lorena Peña, durante el acto de instalación del congreso.La activista salvadoreña aseguró que la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto, una vez más, que "el sistema capitalista es incapaz de salvaguardar la vida de la población y del planeta".Venezuela contra el machismoLa plenaria de instalación del congreso fue presidida por la ministra venezolana para la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, quien destacó "el desarrollo progresivo" de los derechos de las mujeres durante el período de la Revolución bolivariana, con una institucionalidad de avanzada en la materia.Sin embargo, sostuvo que "la transformación del patriarcado no solo pasa por transformar las leyes y la institucionalidad, sino que depende de una profunda transformación cultural que resignifique las experiencias de vida desarrolladas bajo la premisa de la socialización temprana machista y discriminatoria".La dirigente cubana Rosmery Santiesteban Lago, segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, le dijo a Sputnik que estar en Venezuela "es un privilegio"."Venezuela es una hermana de lucha, nos une la lucha por la paz, la lucha por la salud del mundo, la lucha por eliminar las desigualdades y las violencias; y también, desde Cuba y Venezuela seguimos condenando el bloqueo, que es una injusticia que se comete contra nuestros pueblos", detalló la activista de la isla caribeña.La secretaria general de la Organización de la Mujer Angoleña (OMA), Luzia Ingles van Dúnem, dialogó con Sputnik sobre el significado del congreso de la FDIM. La histórica luchadora africana, señaló que "es para nosotras un momento que debe considerarse de mucha reflexión".Rechazo al militarismo y al imperialismo"La FDIM debe relanzar su accionar y su voz para afirmar nuestro rechazo al militarismo, al imperialismo y a la guerra, para demandar soluciones políticas y negociadas a las controversias, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, por la defensa de la paz en el mundo y la paz en nuestros hogares", reza el comunicado de la FDIM.En diálogo con Sputnik, Lorena Peña, recordó que hace 77 años la organización que preside viene "luchando contra el fascismo y las guerras" y que hoy las ambiciones hegemónicas de EEUU y sus aliados “están provocando una guerra para instaurar un mundo unipolar, que nosotras condenamos”.La presidenta de la FDIM se mostró preocupada por cómo EEUU y sus aliados están escalando el conflicto en Ucrania "de manera irracional", y por las graves consecuencias que ya está teniendo no solo en Europa, sino en todo el mundo."Yo creo que lo más importante hoy es demandar una solución política que respete el principio de no afectar la seguridad de otros países argumentando la seguridad del propio. Además, consideramos que se debe respetar la decisión de la población rusófona en Ucrania, que también exige que sus territorios sean considerados repúblicas. Esa es nuestra posición. Ante la ambición hegemónica del imperialismo norteamericano, nosotras somos solidarias con el pueblo y el gobierno rusos", concluyó.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

venezuela, feminismo, rusia