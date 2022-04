https://mundo.sputniknews.com/20220426/la-alcaldesa-de-bogota-pide-eliminar-disposicion-de-uso-de-tapabocas-en-colegios-1124847941.html

La alcaldesa de Bogotá pide eliminar disposición de uso de tapabocas en colegios

La alcaldesa de Bogotá pide eliminar disposición de uso de tapabocas en colegios

BOGOTÁ (Sputnik) — La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, pidió al Ministerio de Salud colombiano que revea la disposición que exige el uso de... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T18:39+0000

2022-04-26T18:39+0000

2022-04-26T18:39+0000

américa latina

colombia

bogotá

mascarillas

colegios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1120324051_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e6038e5492845343c6cd140c854c3bec.jpg

"A toda Bogotá gracias por su cuidado. Nuestros niños hicieron un enorme sacrificio en pandemia. El 75% de menores de 12 años ya cuentan con vacunación completa. Hacemos un llamado respetuoso al Ministerio de Salud de Colombia para eliminar excepción del uso del tapabocas en colegios de Bogotá", publicó López Hernández en su cuenta de Twitter.Asimismo, la jefa comunal recordó que los mayores de 12 años ya están vacunados en un 98% en la capital colombiana."Apreciado señor ministro: no hay razón en la ciudad de Bogotá para que los niños y niñas de nuestros colegios tengan que seguir con esta restricción que les impide su normal funcionamiento, interacción y convivencia dentro de los colegios. Aquí tenemos el cuidado general contra el COVID-19 que nos permite en todas las actividades no tener esa restricción", afirmó la mandataria.Más temprano este 26 de abril, en otro tuit, la alcaldesa convocó: "El 1 de mayo dejaremos de usar tapabocas. Invito a padres y cuidadores de niños y niñas a completarles su esquema de vacunación contra COVID. Quienes lo necesiten también hay dosis adicional contra sarampión, hepatitis, rubéola y más enfermedades".La capital colombiana tiene 854 casos activos de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y no contó fallecidos en las últimas 24 horas.Desde el inicio de la pandemia han fallecido 29.476 personas y se han aplicado 15.997.119 dosis de vacunas.Asimismo, se informó que el 37,9% de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) destinadas al tratamiento del COVID-19 están ocupadas.

colombia

bogotá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, bogotá, mascarillas, colegios