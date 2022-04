https://mundo.sputniknews.com/20220426/estas-aranas-evolucionaron-para-escapar-de-las-hembras-canibales--video-1124816978.html

Estas arañas evolucionaron para escapar de las hembras caníbales | Video

Estas arañas evolucionaron para escapar de las hembras caníbales | Video

La vida sexual de cada pareja puede ser tan variada como el número de habitantes de este vasto mundo. Desde las posiciones más conservadoras, hasta juego de... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T02:54+0000

2022-04-26T02:54+0000

2022-04-26T02:54+0000

сiеnсiа y tесnоlоgíа

animales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1124816910_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_1d7c48e31cddcce55b0c70a49db01c69.jpg

Como si no bastara con que la hembra se coma al macho justo después del coito, ahora son precisamente las víctimas las que han decidido sorprender a propios y extraños. Como si fuesen unos de los artistas del Cirque du Soleil, los machos saltan a gran velocidad lejos de su pareja al finalizar de copular.La forma en que escapan es similar al mecanismo del juego de las catapultas, según un nuevo estudio realizado por investigadores chinos sobre las arañas tejedoras de orbes (Philoponella prominens).Definitivamente esta especie le ha dado otro significado al acto de perderse después del sexo. No obstante, la razón detrás de este comportamiento es parte de su proceso de adaptación con el que buscan evitar ser comidos por su pareja.Una vida sexual activa, creativa… y también mortalAl igual que las mantis religiosas, los arácnidos femeninos tienen apetito por sus parejas sexuales. Sin embargo, los machos de 0,12 pulgadas (3 mm) de la especie han aprovechado una adaptación en la articulación de sus dos patas delanteras para lanzarse fuera de las hembras, a velocidades de casi 3 pies (88,2 cm) por segundo y con esto escaparse de su fatal destino.Este no es el único método que usan las arañas macho para contrarrestar el canibalismo sexual. Algunos machos fingen estar muertos, cortan sus propios genitales o mutilan los de las hembras. No obstante, este nuevo enfoque es nuevo para los investigadores, cuyos resultados fueron publicados en Current Biology.La investigaciónLos científicos de la Universidad Hubéi aparearon 155 pares de arañas en un laboratorio. En 152 de los encuentros, los machos se catapultaron lejos de las hembras a un lugar seguro. Los tres machos que no lo hicieron, fueron asesinados y comidos por las hembras.De acuerdo con los investigadores, este salto catapulta fue posible gracias a una articulación de la pierna llamada tibia-metatarso, que está envuelta en vainas llamadas tecas, que aumentan la elasticidad de las extremidades. En las dos patas delanteras de las arañas macho, el área superficial de la teca era mucho mayor que en las otras patas.Romance velozEl apareamiento de estas arañas dura unos 30 segundos, y las arañas macho usan un apéndice llamado palpo para inyectar esperma en el epigino de la hembra, una placa dura en la parte inferior del abdomen.Los huevos de las hembras no se fertilizan inmediatamente. En cambio, la hembra puede almacenar esperma y solo liberar el óvulo para la fertilización cuando esté listo. También puede exprimir los espermatozoides o matarlos si se descubre que los espermatozoides (y el macho que los proporcionó) tienen carencias.

https://mundo.sputniknews.com/20211115/sufres-de-aracnofobia-con-este-truco-infalible-te-olvidaras-para-siempre-de-las-aranas-1118237317.html

https://mundo.sputniknews.com/20210716/algunas-aranas-tienen-una-habilidad-cognitiva-que-hasta-ahora-solo-tenian-los-vertebrados-1114165192.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

animales