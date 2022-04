https://mundo.sputniknews.com/20220426/empresariado-ruso-reconsiderar-su-actitud-hacia-africa-1124820796.html

Empresariado ruso "reconsiderar su actitud hacia África"

MOSCÚ (Sputnik) — Las empresas rusas, que actualmente están bajo presión de las sanciones occidentales, deben desarrollar activamente las relaciones... 26.04.2022, Sputnik Mundo

"Ahora, cuando el vector de la actividad económica exterior rusa ha cambiado debido a las sanciones occidentales, necesitamos reconsiderar nuestra actitud hacia África, trabajar seriamente con este continente, donde no hay ni un solo país de los 54 que nos trate mal", dijo a Sputnik.Recordó que Moscú no solo ayudó a estos países a luchar contra el colonialismo, sino también sentó las bases de sus economías.Según la experta, África espera no tanto financiación y créditos, como altas tecnologías, diversos equipos técnicos, así como la localización de empresas rusas.Abrámova señaló que son diversos los ámbitos de la cooperación entre Rusia y África, y mencionó en particular la agricultura, la energía nuclear, la tecnología de la información. Los países africanos, añadió, esperan que se construyan fábricas automotrices y ferroviarias, empresas refinadoras y compañías de minería de metales.Señaló que ahora en el mercado africano hay varios competidores, incluidos Brasil, China, Estados Unidos, la India y los países de la Unión Europea, por lo que Rusia tendría que trabajar duro y "construir nuevas cadenas de conexiones".

