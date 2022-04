https://mundo.sputniknews.com/20220426/el-secretario-general-de-la-onu-se-reune-con-el-presidente-ruso-en-moscu-1124841857.html

El secretario general de la ONU se reúne con el presidente ruso en Moscú

ONU (Sputnik) — El secretario general de la ONU, António Guterres, se encuentra ahora en una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú, informó... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T17:11+0000

2022-04-26T17:11+0000

2022-04-26T17:29+0000

"El secretario general de la ONU se encontró hoy [el 26 de abril] en Moscú con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Creo que la reunión con Putin está a punto de terminar", dijo.Antes de comenzar el encuentro, Guterres mantuvo negociaciones con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.Según informó el portavoz de Guterres, Stephane Dujarric, después de este viaje el secretario general de las Naciones Unidas visitará Kiev, donde se reunirá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.En estas reuniones, señaló Dujarric, Guterres busca encontrar vías para poner fin a las hostilidades en Ucrania.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El pasado 29 de marzo, la autoridad castrense rusa reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación de Donbás".Del 24 de febrero al 25 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 2.729 civiles y dejaron heridos a otros 3.111, pero el balance real es mucho más alto, indican los datos de la ONU. La mayoría de estas víctimas, entre las que hay 198 niños muertos y 302 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Más de 5,2 millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 7,7 millones de desplazados dentro de Ucrania, según la ONU. Informes de explosiones en TransnistriaAdemás, el portavoz afirmó que Guterres está preocupado por una escalada de la situación en Transnistria e insta a todas las partes a evitar declaraciones que puedan generar más tensiones.La ONU continúa apoyando el proceso de arreglo de Transnistria en el formato 5+2, que se basa en la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Moldavia, agregó.Una serie de explosiones ocurrieron el 25 de abril en Tiráspol, capial de Transnistria, en el edificio del Ministerio de Seguridad del Estado de la república no reconocida.El 26 de abril, dos explosiones golpearon la ciudad de Maiac en el distrito Grigoriopol de Transnistria, no se reportaron víctimas luego de las explosiones.Más tarde, una fuente del Gobierno de Transnistria le dijo a la Agencia Sputnik que Kiev está tratando de arrastrar a Moldavia y a la república de Transnistria al conflicto de Ucrania.

2022

