https://mundo.sputniknews.com/20220426/el-mundo-se-enfrentara-a-una-de-las-mayores-crisis-alimentarias-de-la-historia--1124833202.html

El mundo se enfrentará a una de las mayores crisis alimentarias de la historia

El mundo se enfrentará a una de las mayores crisis alimentarias de la historia

Una inminente escasez de fertilizantes debido a las sanciones antirrusas podría tener consecuencias muy graves a medio y largo plazo. Los expertos coinciden... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T14:39+0000

2022-04-26T14:39+0000

2022-04-26T14:39+0000

economía

🖼️ caricaturas

sociedad

📈 mercados y finanzas

fertilizantes

brasil

rusia

europa

áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1124833105_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_adaaa2b13ffcc35c42aeeec36962b0ef.jpg

En la agenda internacional hay un tema al que no se le presta demasiada atención, aunque a mediano y largo plazo puede tener consecuencias aún más graves que el embargo de gas ruso. Se avecina una escasez de fertilizantes que puede significar que en los próximos meses innumerables agricultores de todo el mundo no podrán sembrar o lo harán de forma insuficiente."Si la perturbación continúa, es inevitable que los rendimientos sean significativamente menores a partir de 2023", declaró el presidente de la Asociación Alemana de Agricultores, Joachim Rukwied.Matin Kaim, un economista de Bonn, calcula que la crisis ucraniana podría provocar la muerte por hambre de unos 100 millones de personas. David Beazley, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, está de acuerdo y augura que un conflicto armado en Europa del Este tendría "consecuencias inimaginables".Indicó que la escasez generalizada de alimentos desencadenaría nuevos flujos migratorios y provocaría una crisis que haría que la crisis migratoria de 2015 "pareciera un picnic en el parque".Los fertilizantes se han vuelto inasequibles para muchos países pobres. Los grandes protagonistas de este mercado son las plantas de potasa situadas en los Urales rusos y Bielorrusia, que ahora están bajo un embargo occidental. Los fertilizantes nitrogenados no son una alternativa porque los precios del gas son ahora demasiado altos, lo que hace imposible producirlos a precios asequibles.Brasil teme que se produzcan graves pérdidas en la producción agrícola como consecuencia de este hecho. La situación en África es aún peor. Debido a las condiciones climáticas, el cultivo de cereales no es posible en muchas regiones lo que tiene que ser compensado con las importaciones, que son cada vez más inasequibles para los habitantes del continente africano, indica el medio Compact.

https://mundo.sputniknews.com/20220330/desglobalizacion-la-receta-para-evitar-la-crisis-alimentaria-a-raiz-del-conflicto-en-ucrania-1123755271.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🖼️ caricaturas, sociedad, 📈 mercados y finanzas, fertilizantes, brasil, rusia, europa, áfrica