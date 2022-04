https://mundo.sputniknews.com/20220426/el-kremlin-preocupado-por-las-noticias-que-llegan-desde-transnistria-1124823747.html

El Kremlin, preocupado por las noticias que llegan desde Transnistria

El Kremlin, preocupado por las noticias que llegan desde Transnistria

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó de preocupantes las noticias que llegan estos días desde Transnistria, la... 26.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-26T10:41+0000

2022-04-26T10:41+0000

2022-04-26T10:41+0000

kremlin

rusia

transnistria

moldavia

europa

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109086/87/1090868781_0:25:3079:1756_1920x0_80_0_0_51dd10a064ca493a67d19e903edfc27f.jpg

A la pregunta de si el presidente Vladímir Putin planea hablar en este contexto con su homóloga de Moldavia, Maia Sandu, el representante del Kremlin dijo que "por el momento no se prevén contactos algunos".El 25 de abril varios disparos realizados con un arma antitanque portátil reventaron los cristales en las plantas superiores del Ministerio de Seguridad de Transnistria en Tiráspol. No hubo que lamentar víctimas.Esta mañana el 26 de abril, las explosiones destruyeron dos antenas del Centro Trasnistrio de Radio y Televisión en Maiac, cerca de la frontera entre Transnistria y Ucrania. Según el Ministerio del Interior, eran las antenas de mayor potencia, aquellas que retransmitían las señales de radio desde Rusia.El 26 de abril se supo que hubo un tercer incidente, en una unidad militar emplazada en las inmediaciones de Parcani, a unos 13 kilómetros de la frontera con Ucrania. Los detalles del caso no han trascendido por el momento. El presidente de Transnistria, Vadim Krasnoselski, convocó una reunión de su gabinete de seguridad que se centró en "ataques terroristas contra infraestructuras e instituciones de la república".Al término de la reunión, Krasnoselski declaró alerta roja por amenaza terrorista, por un período de 15 días.Se extremarán las medidas de seguridad en el territorio de la república y se instalarán puestos de control a la entrada de las ciudades con chequeos indiscriminados de personas y vehículos durante la noche y selectivos durante el día.Además, se cancelarán en estas fechas todos los eventos multitudinarios, incluido el tradicional desfile del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi que se celebra aquí el 9 de mayo.

https://mundo.sputniknews.com/20220415/rusia-considera-que-el-veto-de-moldavia-a-la-cinta-de-san-jorge-afectara-la-relacion-bilateral-1124458736.html

transnistria

moldavia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, rusia, transnistria, moldavia, europa