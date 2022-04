https://mundo.sputniknews.com/20220426/el-jefe-del-pentagono-cree-que-ucrania-buscara-nuevamente-convertirse-en-miembro-de-la-otan-1124838445.html

El jefe del Pentágono cree que Ucrania buscará nuevamente convertirse en miembro de la OTAN

"Creo que en el futuro, si existe la posibilidad, Ucrania buscará una vez más postularse para convertirse en miembro de la OTAN, pero de nuevo, eso probablemente esté un poco más adelante", detalló Austin después de las conversaciones de defensa centradas en Ucrania con los aliados en Alemania. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteaban a la alianza atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú.La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.Consultas conjuntas sobre cuestiones de defensaAdemás, informó que EEUU y sus aliados ampliarán las consultas conjuntas sobre cuestiones de defensa respecto a Ucrania que pasarán a tratarse en una reunión mensual periódica."Para asegurarnos de seguir construyendo sobre nuestro progreso, vamos a extender este foro más allá de hoy. Me enorgullece anunciar que la reunión de hoy [el 26 de abril] se convertirá en un grupo de contacto mensual sobre la autodefensa de Ucrania", afirmó.Austin hizo el anuncio luego de la conclusión de las conversaciones iniciales de defensa sobre Ucrania entre EEUU y sus aliados.El envío de los vehículos blindadosAustin también añadió que Canadá enviará a Ucrania ocho vehículos blindados como parte de sus esfuerzos para reforzar la defensa de ese país en medio de la operación militar especial de Rusia."Hoy, Canadá anunció que enviará a Ucrania ocho vehículos blindados", agregó.EEUU y aliados no quieren una expansión del conflictoEEUU y sus aliados no quisieran que el conflicto en Ucrania se extienda fuera de fronteras, consideró Austin.Con respecto a los informes de explosiones recientes en la región rebelde de Transnistria en Moldavia, Austin señaló que el Pentágono aún está investigando las causas y seguirá monitoreando los acontecimientos.Conversaciones con ZelenskiAustin también dijo que tuvo conversaciones "cálidas y productivas" con Volodímir Zelenski y señaló que los aliados pueden hacer más para ayudar a Ucrania a defenderse."Tuvimos una conversación cálida y productiva con Zelenski y su equipo sobre el apoyo que estamos brindando", dijo el secretario.El 24 de abril, Austin y el secretario de Estado, Antony Blinken, realizaron una visita a Ucrania.Señaló que EEUU y sus aliados están brindando asistencia a Ucrania a una velocidad récord.Este 26 de abril, Austin organizó una reunión ministerial relacionada con Ucrania en la base aérea de Ramstein en Alemania con más de 40 homólogos de países aliados y socios mientras Occidente continúa aumentando la ayuda de seguridad a Kiev.La semana pasada, el presidente Joe Biden anunció que EEUU proporcionará a Ucrania otro paquete de ayuda de 800 millones de dólares.El octavo paquete de seguridad de EEUU para Ucrania incluye 72 obuses, 144.000 proyectiles de artillería, más de 121 drones tácticos Phoenix y otros equipos.Peligrosa retórica sobre armas nuclearesEl secretario de Defensa afirmó también que EEUU no se involucrará en una peligrosa retórica de armas nucleares ya que nadie quiere ver una guerra nuclear que no puede ser ganada."Ese tipo de retórica [en nombre de Rusia] es muy peligrosa e inútil. Nadie quiere que ocurra una guerra nuclear. Es una guerra en la que todas las partes pierden, por lo que las amenazas y la retórica peligrosa son claramente inútiles y algo en lo que no nos involucraremos", aclaró.

