EEUU trabaja para que Moldavia pueda afrontar consecuencias del conflicto en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos se esfuerza por garantizar que Moldavia tenga todo lo que necesita para responder a las consecuencias regionales de la...

Una serie de explosiones ocurrieron el 25 de abril en Tiráspol, capial de Transnistria, en el edificio del Ministerio de Seguridad del Estado de la república no reconocida.El 26 de abril, dos explosiones golpearon la ciudad de Maiac en el distrito Grigoriopol de Transnistria, no se reportaron víctimas luego de las explosiones.Más tarde, una fuente del Gobierno de Transnistria le dijo a la Agencia Sputnik que Kiev está tratando de arrastrar a Moldavia y a la república de Transnistria al conflicto de Ucrania.El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar en Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk solicitaron ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Sin embargo, las víctimas civiles de las hostilidades en Ucrania, desde el pasado 24 de febrero, alcanzaron los 2.729 muertos y 3.111 heridos, informó este martes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh).

