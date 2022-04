https://mundo.sputniknews.com/20220426/colectividad-armenia-senalan-intencionalidad-de-turquia-en-su-visita-a-uruguay-1124852033.html

Colectividad armenia señala intencionalidad de Turquía en su visita a Uruguay

El gesto despectivo hacia la comunidad armenia de parte del canciller turco, Mevlut Cavusoglu, durante una visita a Uruguay, "no sólo es una agresión contra... 26.04.2022, Sputnik Mundo

Luego de reunirse con su par uruguayo, Francisco Bustillo, en el marco de la inauguración de la embajada turca en Montevideo, el canciller de la República de Turquía, Mevlut Cavusoglu, se cruzó con manifestantes de la comunidad armenia en que se encontraban protestando en el exterior de la nueva sede diplomática, el pasado 23 de abril.Tras subir a su vehículo, Cavusoglu gesticuló por la ventanilla hacia los manifestantes el símbolo con sus manos de los Lobos Grises, una organización paramilitar turca que protagonizó varios ataques a ciudadanos armenios en Europa, durante el llamado Genocidio armenio, reconocido por la diplomacia uruguaya.La visita se produce cuando la colectividad armenia se encuentra conmemorando el 107 aniversario del Genocidio Armenio iniciado el 24 de abril de 1915, cuando comenzó el plan de exteminio masivo implementado por el Imperio Otomano, en primera instancia, y por la República de Turquía entre 1915 y 1923.La larga tradición de amistad entre Uruguay y Armenia se basa en el hecho de que el país sudamericano fue el principal receptor de refugiados armenios fuera de la zona geográfica del cáucaso y el primer país en reconocer el genocidio del pueblo armenio a nivel diplomático en 1965.El Genocidio tuvo como saldo "entre millón y medio y dos millones de armenios asesinados y la ocupación pemanente de Turquía hasta el día de hoy de la mayor parte de los territorrios que componían históricamente a Armenia", contextualiza Waneskahian.Protestas de la comunidad armenia"Nuestra colectividad hizo saber en su momento a la Cancillería [uruguaya], que nos parecía muy inoportuno que [la visita de Cavusoglu] se produjera en esa fecha y ahí supimos que había sido una solicitud de Turquía, lo cual no nos extraña en absoluto, porque es el objetivo de Turquía desde hace mucho tiempo, estar presente en Uruguay en esta fecha, precisamente para desviar la atención de este hecho", advierte el representante del Consejo Causa Armenia del Uruguay.Waneskahian sugiere que se intenta de parte de Turquía que estas negociaciones comerciales, "afortunadamente hasta ahora sin éxito, de alguna manera quiebren la posición histórica de Uruguay que ha sido de respaldo al reconocimiento al genocidio armenio, siendo el primer país en reconocerlo en 1965, varias décadas antes de que otro país lo hiciera".Junto con valorar la visita en un "contexto sumamente inoportuno", se produce "este episodio lamentable que es, que el canciller reivindique a través del saludo que caracteriza a la organización terrorista paramilitar turca 'Lobos Grises', en un hecho inaudito y que no es solo una incitación al odio hacia la colectividad armenia, que nos puede preocupar a nosotros, pero también es una agresión hacia el Uruguay que los recibe en un marco de buena fe".La comunidad armenia destaca que si bien la Cancillería turca declaró que el objetivo de la visita —junto a la inauguración de la nueva sede diplomática en Montevideo—, era el acercamiento comercial entre las partes, queda de manifiesto que la intención era provocar y hostigar a la comunidad armenia en un gesto que "no solo es una agresión a la colectividad armenia; es un desplante hacia el prestigio del Uruguay", afirma Waneskahian.El representante del Consejo Causa Armenia del Uruguay, respaldó el accionar del Gobierno uruguayo en condenar los hechos y llamar a consulta al embajador turco en el país, Hüseyin Müftüoğlu. El diplomático se entrevistó con Bustillo el lunes 25 de abril y se retiró del lugar sin hacer declaraciones a la prensa.Según Waneskahian, tal actitud se condice con el rol del presidente Lacalle vinculado al reconocimiento del Genocidio Armenio como un buen primer paso, a la vez que reconoció que la solidaridad haia la causa armenia es transversal a toda la clase política del Uruguay.El representante de la colectividad armenia recordó que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, intentó visitar Uruguay en 2018, solicitó al entonces presidente Tabaré Vázquez (del izquierdista Frente Amplio) que sus funcionarios de seguridad "tuvieran inmunidad ante la ley uruguaya" y "una serie de demandas absurdas que finalmente no fueron aceptadas". Según Waneskahian, la negativa de Uruguay a esas demandas provocó la cancelación unilateral de la visita, de la que las autoridades uruguayas se enteraron "por la prensa".

