Cambio de Constitución en Perú: ¿una propuesta estéril de un Gobierno en apuros?

Cambio de Constitución en Perú: ¿una propuesta estéril de un Gobierno en apuros?

La iniciativa del presidente Pedro Castillo parece responder a diversos intereses que se pueden adivinar según los elementos que intervengan en el análisis, pero difícilmente a un interés ciudadano.En enero de este año, un sondeo realizado por la empresa Ipsos Perú arrojó que solo un 8% de los peruanos considera una prioridad el cambio de Constitución; una carta magna a la que Perú Libre, el partido izquierdista con el que el presidente llegó al poder, y los sectores de izquierda califican de "neoliberal".Pero más allá del poco interés ciudadano que despierta un cambio de Constitución, existen otros inconvenientes para que el plan de Castillo tenga éxito.El primero y más de base es que la actual Constitución de 1993 establece sus propios métodos para ser modificada.Vicio legalEn el artículo 206 de la carta magna se establece lo siguiente: "Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas".Esto quiere decir que para que una reforma constitucional se haga efectiva esta debe ser aprobada por 66 congresistas —en un parlamento unicameral de 130 representantes— y luego ser ratificada vía un referéndum.O, por otro lado, una reforma puede hacerse efectiva con el voto favorable de 87 congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas.El problema con el proyecto enviado por el Ejecutivo es que no plantea una reforma constitucional sino un cambio total de la carta magna a través de la convocatoria a una asamblea.En todo caso, lo que cabría hacer, y que no contempla el proyecto de ley, es primero realizar una reforma constitucional que establezca en la carta magna la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente, y que luego se establezcan cuáles son los pasos para que esta se realice.Visto así, el proyecto de cambio de Constitución estaría omitiendo que, para que sea posible consultarle a la ciudadanía si desea que se convoque a una Asamblea Constituyente primero hay que modificar la actual carta magna para que esta pregunta tenga validez legal. Dicho mejor, no se puede consultar algo que la Constitución no permite.Sin respaldo congresalPor otro lado, en el supuesto negado de que el proyecto del Ejecutivo sea revisado por el Congreso, el presidente Castillo necesita tener al menos 66 votos a su favor y lo cierto es que el oficialismo cuenta con 42 votos, mientras que los partidos del espectro de la derecha, opuestos a a un cambio, ostentan mayoría.Es decir, el Ejecutivo no tiene respaldo en el Congreso para que su proyecto sea aprobado, más allá de sus fallas legales, así como no ha tenido respaldo en la mayoría de proyectos que han sido rechazados por las bancadas derechistas.Ahora bien, si el Ejecutivo desea hacer una consulta sobre algo que la Constitución no permite —establecer una Asamblea Constituyente— y con un Congreso en el que no tiene los votos necesarios, ¿por qué plantea un proyecto que pareciera estar destinado al fracaso?Diversos analistas han ensayado respuestas a esto. Lo que pareciera más evidente es que el Gobierno tiene una desaprobación ciudadana mayor al 75%, según sondeos, por lo que la iniciativa de cambio de Constitución buscaría distraer la atención hacia una gestión deficiente y cambiar el tema de fondo en la discusión política y en el imaginario ciudadano.Por otro lado, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha advertido que el proyecto es legalmente inviable, pero a su vez ha denunciado que responde a un intento del Ejecutivo de hacer ver al Congreso como un poder obstruccionista.Es decir, el Ejecutivo, una vez que el Congreso rechace el proyecto por sus fallas, podría alegar ante la opinión pública que su gestión percibida como deficiente es responsabilidad de un parlamento que bloquea sus iniciativas y así deslindar de sus propios errores.Todo esto sin contar que el presidente y sus diversos ministros han sostenido muchas veces, desde que asumieron el poder en julio de 2021, que el cambio de Constitución no era una prioridad para el Gobierno.Ahora eso que no era prioridad se ha vuelto en un asunto que el Ejecutivo ha solicitado al Congreso que sea tratado con "carácter de urgencia". ¿Puede que esta movida sea una huída hacia adelante de un Gobierno que se hunde en el descontento ciudadano? Habrá que esperar lo que resulte de este nuevo escenario de confrontación.

