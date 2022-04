https://mundo.sputniknews.com/20220426/bufete-espanol-dona-a-la-comunidad-rusa-un-mecanismo-de-defensa-ante-sanciones-occidentales-1124838332.html

Bufete español dona a la comunidad rusa un mecanismo de defensa ante sanciones occidentales

Acabar con "una indefensión absoluta" de "una gran mayoría" de la comunidad rusa residente en España ante los 'daños colaterales' de las sanciones contra el... 26.04.2022, Sputnik Mundo

En declaraciones a Sputnik, el abogado explicó que se trata de un modelo que puede ser utilizado por los rusos que se han encontrado en una situación en la que "no pueden recibir su propio dinero y con él pagar sus obligaciones y atender sus necesidades básicas y servicios" como luz, agua, alquiler, e incluso comida.Una situación derivada de que "la Unión Europea [UE] sancionó a todos los bancos rusos bloqueando sus operaciones en los países que lo integran", a lo que se suma "la prohibición del acceso al sistema SWIFT a bancos de origen ruso, lo cual produce que ni tan siquiera se puedan efectuar o recibir pagos internacionales a través del sistema SWIFT, desapareciendo así la comunicación entre entidades bancarias de Rusia, y en este caso, de España", al tiempo que "el Banco de España ha ordenado a los bancos españoles ejercer un fuerte control de las cuentas bancarias con titularidad de ciudadanos rusos, que trabajan y pagan sus impuestos en España, conllevando numerosos bloqueos, de las cuentas y petición de innumerables documentos para desbloquearlas, [lo] que se traduce en que en la mayoría de los casos no se esté consiguiendo", se lee en el documento al que tuvo acceso Sputnik.Según Escusa, estas circunstancias constituyen "una situación de fuerza mayor", porque "no es por culpa de ellos el que no puedan cumplir sus obligaciones", sino que "ha sido el propio Estado español, a través de las resoluciones de la UE, el que ha provocado que ellos no puedan acceder a su dinero".Al subrayar que los argumentos de este "mecanismo de defensa" son "sólidos" y "tienen posibilidades" de prosperar en caso de un proceso judicial, el jurista insistió en que la situación de los rusos residentes en España supone toda una violación, tanto de "las Constituciones" de los países comunitarios, como "incluso de las normas supranacionales de la propia UE", vulnerándose "el propio derecho internacional, porque no hay unas sanciones que estén previstas por la ONU, y si no existen, todo lo demás es un acto prohibido, es un acto violento".

