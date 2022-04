Aumenta el costo de la vida en Chile y el sobreendeudamiento de su población

https://mundo.sputniknews.com/20220426/aumenta-el-costo-de-la-vida-en-chile-y-el-sobreendeudamiento-de-su-poblacion-1124815338.html

Aumenta el costo de la vida en Chile y el sobreendeudamiento de su poblaci贸n

Aumenta el costo de la vida en Chile y el sobreendeudamiento de su poblaci贸n

Son varios factores que explican el alto costo de la vida en el pa铆s sudamericano, entre ellos la inflaci贸n, la nula competencia en el mercado y la crisis... 26.04.2022, Sputnik Mundo

El viernes 22 de abril parlamentarios, del Partido Por la Democracia y el Partido Comunista, se reunieron con el fiscal nacional econ贸mico Ricardo Riesco, para denunciar que en las bodegas de supermercados se estaban acumulando cajas de aceite, lo que podr铆a ser una posible colusi贸n para subir el precio de este elemento esencial en la cotidianidad de los hogares.Tras la reuni贸n, la Fiscal铆a Econ贸mica Nacional (FNE) se comprometi贸 a realizar la investigaci贸n con agilidad y en el menor tiempo posible, puesto que el aceite ha tenido un alza de dos a tres d贸lares durante los 煤ltimos mesesHern谩n Calderon, presidente de la Corporaci贸n Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), se帽al贸 a Sputnik que "la FNE debe investigar todas las cadenas, desde la importaci贸n hasta los productores, y tambi茅n a los importadores, puesto que claramente este mercado de la importaci贸n de aceite y otros productos b谩sicos est谩 pr谩cticamente monopolizado".El dirigente explic贸 a Sputnik que la mayor铆a de las marcas de aceite que se compran en un supermercado o negocios de barrios son de las mismas cadenas que han monopolizado el mercado. Adem谩s, indic贸 que es fundamental que la FNE realice una investigaci贸n, porque "aqu铆 algunos economistas est谩n dando explicaciones que no son convincentes en cuanto a que han subido el alza de los productos".En esa misma l铆nea, el ingeniero comercial 脕lvaro Gallegos 鈥攅xperto en materias de regulaci贸n financiera, exasesor del Ministerio de Hacienda y quien se desempe帽贸 como superintendente de pensiones durante la segunda administraci贸n de Michelle Bachelet (2014-2018)鈥 coment贸 a Sputnik anteriormente que en el "caso de Chile esto se ve agudizado por la escasa competencia que hay en el mercado dom茅stico".El mercado de Chile funciona con muy poca competitividad y es concentrado por un peque帽o sector de la poblaci贸n y empresas transnacionales, lo que ha producido que se hayan realizado colusiones entre los precios de los medicamentos, la carne de pollo e incluso el papel higi茅nico. Todo esto en desmedro del bolsillo de los consumidores.El sobreendeudamiento de la poblaci贸nSeg煤n el Fondo Monetario Internacional (FMI), el conflicto en Ucrania lleva a una desaceleraci贸n del crecimiento mundial "del 6,1% estimado para 2021 a 3,6% en 2022 y 2023".Las sanciones econ贸micas a Rusia han ocasionado un aumento en el precio de los combustibles y en los alimentos, que golpea a la econom铆as de todo el mundo. El FMI estima que el encarecimiento de las materias primas y el alza de los precios se traducen en una inflaci贸n del 8,7% en las econom铆as de mercados emergentes para este 2022.Durante los 煤ltimos d铆as, la Conadecus anunci贸 que cada d铆a eran m谩s los chilenos que ocupaban sus tarjetas de cr茅dito para la compra de los bienes esenciales de la canasta b谩sica familiar."Las necesidades son mayores y esto lleva a un sobreendeudamiento de las personas que hace imposible que despu茅s puedan responder a esos cr茅ditos. Adem谩s, el producto se hace m谩s caro por las tasas de intereses y comisiones. Cuando se compra con tarjeta, aumenta el valor del producto que se est谩 comprando", agreg贸.Lo que est谩 ocurriendo en el pa铆s actualmente es que las personas deben recurrir a las tarjetas de cr茅dito, es decir el endeudamiento, para poder comprar los productos esenciales de la canasta b谩sica familiar para poder hacer frente a la crisis econ贸mica y a las hist贸ricas alzas de los elementos de primera necesidad.El nivel de morosidad, que baj贸 gracias a los retiros del 10% de las AFP, con los cuales las personas usaron sus fondos previsionales para pagar sus deudas, ha vuelto a crecer.驴Hay alternativas para mitigar la crisis?Son dos proyectos ingresados por parlamentarios que buscan que el Ejecutivo elimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos de la canasta b谩sica familiar. Uno de ellos, presentado por la diputada Emilia Nuyado, del Partido Socialista, y otro presentado por parlamentarios de Renovaci贸n Nacional, partido de oposici贸n.Sin embargo, desde el Ejecutivo se帽alaron que no congelar谩n precios ni eliminar谩n el IVA y se espera que dentro de los pr贸ximos d铆as el Gobierno lance su plan de ayuda econ贸mica para hacer frente a la hist贸rica alza de precios.Calder贸n explic贸 a Sputnik que hay muchas alternativas para poder llegar con recursos frescos a la poblaci贸n, uno de ellos podr铆a ser un subsidio focalizado para las personas m谩s vulnerables y una congelaci贸n de precios."Lo que tiene que existir es voluntad pol铆tica y tambi茅n los efectos recaudatorios que necesita el Estado para responder a las demandas de las ciudadan铆as, pero no puede ser que la ciudadan铆a est茅 pagando con mayores impuestos los derechos que se le deben entregar a las persona m谩s vulnerables y al pa铆s en general", finaliz贸 el presidente de la Conadecus.

