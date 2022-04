https://mundo.sputniknews.com/20220425/turquia-se-opone-al-envio-de-buques-de-guerra-de-terceros-paises-al-mar-negro-1124765150.html

Turquía se opone al envío de buques de guerra de terceros países al mar Negro

ANKARA (Sputnik) — El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, se pronunció en contra de que los estados no ribereños del mar Negro, particularmente los de... 25.04.2022, Sputnik Mundo

"La información incorrecta puede dar lugar a malentendidos. Respetemos las fronteras y la soberanía de Ucrania pero, por otro lado, no provoquemos ningún malentendido o una acción que pueda percibirse como una provocación. Decimos que no importa la intención que tengas, la otra parte lo ve como una provocación", alegó el ministro de Defensa otomano.Si se altera el equilibrio en la cuenca del mar Negro, a juicio de Akar, la probabilidad de que los acontecimientos se salgan de control es muy alta.A la pregunta de si hay buques de guerra de terceros países en la zona ahora, Akar respondió con una negativa. "No, no", dijo a los periodistas.

