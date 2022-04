https://mundo.sputniknews.com/20220425/rusia-confia-en-que-la-onu-reaccione-a-la-discriminacion-de-sus-ciudadanos-en-el-extranjero-1124779033.html

Rusia confía en que la ONU reaccione a la discriminación de sus ciudadanos en el extranjero

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia espera una respuesta de la ONU a la violación de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, declaró el presidente de la Comisión... 25.04.2022, Sputnik Mundo

"Compartimos la indignación justa ante la persecución no disimulada que tiene lugar en los países hostiles, no solo de los que tienen pasaportes rusos, no solo de aquellos que cuentan con raíces históricas en nuestro país, sino también de quienes simplemente hablan ruso, rinden homenaje a nuestra literatura, arte, a nuestros científicos y atletas que muestran su desacuerdo con esa rusofobia, inflada de forma artificial", dijo Klímov durante una reunión de la Comisión.Según el senador, los ciudadanos rusos "también tienen el derecho a confiar en que semejantes violaciones obvias del derecho internacional (...) no pasarán desapercibidas para organizaciones internacionales clave, incluidas las Naciones Unidas, cuyo secretario general, como se sabe, planea visitar Moscú"."También me gustaría conocer cómo catalogan las llamadas organizaciones de derechos humanos de Occidente, algunas de las cuales todos estos años nos estuvieron enseñando diariamente la necesidad de proteger los derechos y libertades de cada persona y del ciudadano en el territorio ruso, la segregación desaforada rusófoba, tan frecuente en Norteamérica y en Europa", señaló el político.Klímov destacó que, al mismo tiempo, Occidente y sus pocos satélites en Asia y Oceanía, con el objetivo de desacreditar a Moscú y su política exterior soberana, desataron una guerra diplomática a gran escala contra Rusia."Los representantes de la llamada oposición no sistémica guardan un silencio avergonzante sobre el respeto que merecen de los derechos y las libertades de sus compatriotas", denunció, agregando que los partidarios de la llamada elección europea de Rusia, se dedicaban a viajar a aquellos países "donde ahora se burlan de todo lo que tiene algo que ver con Rusia de una forma abierta y con entusiasmo".

