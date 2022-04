https://mundo.sputniknews.com/20220425/por-que-es-importante-proteger-a-los-pinguinos-1124796066.html

¿Por qué es importante proteger a los pingüinos?

¿Por qué es importante proteger a los pingüinos?

La Global Penguin Society propuso la conmemoración de este día para generar conciencia sobre la preservación de estos animales. La fecha coincide también con la migración de los pingüinos Adelia desde la Antártida al hemisferio norte.

2022-04-25T22:10+0000

2022-04-25T22:10+0000

2022-04-25T22:10+0000

zona violeta

pingüinos

hábitat

naturaleza

animales

calentamiento global

antártida

antártida

aves

buceo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1124796218_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_bf2af1da1bc7a98fe7e0cde0c255bdcb.jpg

¿Porqué es importante proteger a los pingüinos? La Global Penguin Society propuso la conmemoración de este día para generar conciencia sobre la preservación de estos animales. La fecha coincide también con la migración de los pingüinos Adelia desde la Antártida al hemisferio norte.

Actualmente no hay un número exacto de cuántos de estos animales habitan el mundo. Pero para tener una idea, solo en la Antártida hay unos seis millones de la especie Adelia, una de las 18 especies que habitan el planeta.El foco está en protegerlos a través del uso de la ciencia aplicada a la conservación, al manejo de los hábitats donde residen y la educación ambiental.En Zona Violeta conversamos con Luján Villabriga, directora del programa educativo de Global Penguin Society y miembro del Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Ella nos comentó las principales amenazas que hoy enfrentan estos animales."En el mar tenemos principalmente el problema de las pesquerías que los pueden afectar de manera directa a través del enmalle, quedan atrapados en las redes. Y también, de manera indirecta a través de la sobreexplotación del recurso", explicó la entrevistada.La afectación se refiere a los mecanismos de alimentación. "Sabemos que los pingüinos se alimentan de peces que están en las columnas de agua, también importantes presas de las pesquerías. Si operan en el mismo lugar donde ellos se alimentan, justo en una etapa crítica en que deben alimentar a los pichones por ejemplo, es un problema", dijo Villabriga.El cambio climático también afectó a los pingüinos. Sus colonias disminuyeron un 77% en los últimos 50 años, según el último estudio de la ONG Greenpeace."De las 18 especies que hay, 50% tiene una categoría de conservación amenazada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Esto significa que los pingüinos son muy sensibles a los cambios que ocurren en el ambiente", indicó la experta.El Emperador, habitante del continente antártico, es el más grande entre las especies. Puede superar el metro veinte de altura y pesar unos 45 kilos. Los más pequeños son los pingüinos azules, que miden unos 30 centímetros de alto, pesan alrededor de un kilo y se los puede hallar en las costas de Nueva Zelanda.Si bien estos animales están considerados como aves, no tienen alas que les permitan volar. Sus aletas se utilizan para manejarse en el agua; por esto son las aves que bucean más profundo y nadan más rápido, con el objetivo de conseguir comida y luego migrar.Sus colores corporales también tienen un significado: la parte blanca de su cuerpo, la zona del pecho, rechaza el calor; y el negro, en su espalda, lo atrae. Otro dato curioso es que las parejas de macho y hembra son pareja de por vida.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

antártida

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pingüinos, hábitat, naturaleza, animales, calentamiento global, antártida, antártida, aves, buceo, amenaza, аудио