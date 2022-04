https://mundo.sputniknews.com/20220425/podemos-pide-a-pedro-sanchez-cambiar-la-cumbre-de-la-otan-por-otra-en-favor-de-la-paz-1124784956.html

Podemos pide a Pedro Sánchez cambiar la cumbre de la OTAN por otra en favor de la paz

Podemos pide a Pedro Sánchez cambiar la cumbre de la OTAN por otra en favor de la paz

MADRID (Sputnik) — El partido de izquierdas Podemos, integrado en el Gabinete de España a través de la coalición Unidas Podemos (UP), instó al presidente del... 25.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-25T15:48+0000

2022-04-25T15:48+0000

2022-04-25T15:48+0000

españa

otan

podemos

pedro sánchez

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1124785324_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e196c32f14c1d87bcdcc99b57f31aa18.jpg

Serra pronunció estas palabras tras ser preguntada por una información publicada por el diario 20 Minutos, el cual reveló que los Ministerios de Interior y Presidencia adjudicarán contratos por valor de 37 millones de euros sin seguir criterios de concurrencia pública para organizar la cumbre de la OTAN.En opinión de la portavoz de Podemos, ese gasto "no es asumible, ni aceptable, ni comprensible" porque en estos momentos "es más importante tomar medidas sociales a favor de las mayorías trabajadoras".La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, –que lidera la facción de UP dentro del Ejecutivo aunque no pertenece a Podemos– se desmarcó de estas palabras asegurando que España está comprometida a favor de la paz y del "derecho a la legítima defensa de los ucranianos".No se trata de la primera vez que dirigentes de Podemos chocan con la línea oficial del Gobierno en materia exterior. Sin ir más lejos, este fin de semana la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra –que ocupa el cargo de secretaria general de Podemos– criticó los envíos de armas a Ucrania y defendió crear "un gran movimiento ciudadano por la paz".La ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE), respondió a estas palabras de forma irónica, animando a su compañera de Gobierno a "convencer a Putin de que pare la masacre en Ucrania" con sus "consideraciones en abstracto sobre la paz".

https://mundo.sputniknews.com/20220422/espana-enviara-a-ucrania-a-un-grupo-de-investigadores-policiales-1124693854.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otan, podemos, pedro sánchez, ucrania