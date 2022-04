https://mundo.sputniknews.com/20220425/multan-con-10000-dolares-a-donald-trump-por-desacato-1124800233.html

Trump desobedece a la Fiscalía de Nueva York y lo multan con 10.000 dólares

Trump desobedece a la Fiscalía de Nueva York y lo multan con 10.000 dólares

Un juez de Nueva York declaró al expresidente estadounidense Donald Trump en desacato por no presentar documentos que le fueron requeridos por la Fiscalía de... 25.04.2022, Sputnik Mundo

internacional

donald trump

eeuu

gobierno de estados unidos

nueva york

Una multa de 10.000 dólares fue el castigo que recibió el republicano por no haber acatado las órdenes de entregar diversos papeles relacionados con un caso de malas prácticas empresariales, un delito que presuntamente cometió el magnate al frente de la Organización Trump. La fecha límite para entregar la documentación a las autoridades fue el 31 de marzo. Por ello, el juez Arthur Engoron dictaminó la declaración de desacato por "repetidos incumplimientos" de parte del Donald Trump. La Fiscalía General de Nueva York determinó en enero pasado que la compañía de Donald Trump modificó repetidamente el valor de sus activos y propiedades para obtener resultados apócrifos.De última hora, la fiscal neoyorquina Letitia James acusó a la Organización Trump de haber alterado el valor de sus activos, una práctica definida por las leyes de ese país como fraudulenta y engañosa.De acuerdo con medios como The New York Times y Univision, una investigación civil encontró pruebas de que la empresa del magnate realizó estas acciones para conseguir préstamos y exenciones fiscales.La acusación emitida por la Fiscalía sucedió a pocos días de que el exmandatario de Estados Unidos intentó bloquear la investigación que las autoridades tienen en contra de él y de su familia, entre los que se encuentran sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr.

eeuu

nueva york

