La Policía de Ecuador asegura haber controlado los incidentes registrados en una cárcel de Quito

QUITO (Sputnik) — El Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI) de Ecuador informó que un contingente de la Policía nacional y servidores del Cuerpo de... 25.04.2022, Sputnik Mundo

"Está controlada la situación en el Centro de Privación de Libertad Pichincha Masculino No. 1, efectivos de la Policía de Ecuador y Servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria activaron los protocolos ante los incidentes provocados por algunas personas privadas de libertad", dijo el SNAI en su cuenta de la red social Twitter. La intervención policial se dio luego de que en la mañana se produjera un enfrentamiento entre las bandas delictivas Los Lobos y Latin Kings en varios pabellones de la cárcel El Inca, ubicada en el norte de Quito.En videos difundidos en redes sociales se observa a un grupo de uniformados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía en el patio de la prisión.La cadena televisiva Teleamazonas informó que, producto del operativo, habría varios heridos, pero las autoridades no confirmaron ni negaron esa versión. Además, la Policía Nacional de Ecuador realizó el levantamiento de indicios e información tras la explosión de un vehículo en las inmediaciones de la cárcel La Roca, en la ciudad de Guayaquil (oeste), considerada de máxima seguridad, informó la institución."Nuestras unidades continúan en el levantamiento de indicios y recabando información, tras la explosión de un vehículo, en el kilómetro 17 ½ vía a Daule, frente al Centro de Rehabilitación Guayas No. 4 [La Roca]", informó la Policía Nacional, en su cuenta de la red social Twitter.En La Roca se encuentran cabecillas de bandas delincuenciales locales como Los Lobos y Tiguerones.El vehículo usado como coche bomba explotó cerca de las 3:00 hora local (8:00 GMT) en una zona en la que funcionan locales de expendio de comida frente a la cárcel La Roca. La Policía no informó de víctimas mortales.Según versiones preliminares, que circulan en redes sociales, unos hombres dejaron estacionado el vehículo en esa área y luego se fueron a bordo de motocicletas.La explosión de este vehículo llega a dos días de que se encontraran hojas impresas con amenazas en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que fueron dejadas en los exteriores del canal público TCTelevisión, en Guayaquil.Además, se produce a tres días de la captura de 17 miembros de las bandas delictivas Chone Killers y Los Tiguerones.Entre los detenidos, en un operativo simultáneo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía de Ecuador en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, todas en el oeste de Ecuador, están policías activos y un futbolista profesional.

ecuador, policía, cárcel, quito, guayaquil