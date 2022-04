https://mundo.sputniknews.com/20220425/la-onu-insta-a-eeuu-a-desbloquear-activos-del-banco-central-afgano-por-fines-humanitarios-1124780474.html

La ONU insta a EEUU a desbloquear activos del Banco Central afgano por fines humanitarios

La ONU insta a EEUU a desbloquear activos del Banco Central afgano por fines humanitarios

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron a Estados Unidos que libere los activos del... 25.04.2022

Según la declaración, más de 23 millones de personas en Afganistán necesitan ayuda alimentaria, y alrededor del 95% no tiene alimentos suficientes.Los expertos recordaron que, en virtud del derecho internacional, Estados Unidos tiene la obligación de velar que toda actividad bajo su jurisdicción o control no dé lugar a violaciones de los derechos humanos.En este sentido, los expertos pidieron a las autoridades estadounidenses "que hagan una contribución decisiva a los esfuerzos internacionales para superar la creciente crisis humanitaria en Afganistán".Antes de la publicación de la declaración, se informa, los expertos de la ONU comunicaron sus preocupaciones a las autoridades estadounidenses, pero estas no respondieron al llamamiento.La víspera, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó un decreto que prevé el bloqueo de 7.000 millones de dólares en activos bancarios estadounidenses del Banco Central de Afganistán.Según el decreto, la mitad de la cantidad permanecerá en Estados Unidos y será utilizada para indemnizar a las familias de las víctimas de ataques terroristas, incluyendo los ataques del 11 de septiembre de 2001.La otra mitad de los fondos se utilizará para satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo afgano, previa decisión judicial.Según los talibanes (bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas), el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 no tuvo nada que ver con el pueblo de Afganistán, y la incautación de fondos afganos con el pretexto de indemnizar a las víctimas del terrorismo es una violación de las normas y los acuerdos internacionales.Afganistán sigue sumergido en una profunda crisis, tras dos décadas de conflicto armado entre el movimiento talibán y Gobiernos que se sustentaban en el apoyo militar de Estados Unidos y otros países de la OTAN.A mediados de agosto de 2021, los talibanes tomaron Kabul precipitando la huida del presidente Ashraf Ghani y a principios de septiembre formaron un Gobierno interino liderado por Mohammad Hassan Akhund, uno de los fundadores del grupo insurgente.

