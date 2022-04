https://mundo.sputniknews.com/20220425/la-cpi-participara-en-la-investigacion-de-los-presuntos-crimenes-cometidos-en-ucrania-1124789664.html

La CPI participará en la investigación de los presuntos crímenes cometidos en Ucrania

PARÍS (Sputnik) — La Corte Penal Internacional (CPI) se unirá en La Haya al Equipo de Investigación Conjunto instituido con el apoyo de la Agencia de la UE... 25.04.2022, Sputnik Mundo

El respectivo acuerdo se firmó por el fiscal de la CPI, Karim Khan, y los fiscales de tres países cofundadores del equipo investigador.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró hace un tiempo que Rusia rechaza las acusaciones de Kiev de haber cometido crímenes de guerra en el territorio de Ucrania y también recuerda que no toma parte en la Corte Penal Internacional.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, informó en marzo que las últimas acciones del fiscal Khan constituyen un intento de hacer su aporte a la histeria antirrusa que cundió en EEUU y la UE, además recordó que "ni el sangriento y anticonstitucional golpe de Estado en Kiev, ni la quema de personas en vivo en Odesa ni los crímenes que se cometían durante años contra la población de Donbás sirvieron de motivo para iniciar una investigación".El Equipo de Investigación Conjunto, formado el 25 de marzo por Lituania, Polonia y Ucrania con el apoyo de Eurojust, contribuirá a organizar la investigación y la persecución penal en los respectivos Estados.La fiscalía de la CPI inició el 2 de marzo pasado la investigación del proceder de Rusia en Ucrania, en tanto Khan informó el 11 de marzo que los jueces de instrucción de la CPI empezaron a reunir las respectivas pruebas.Según la Cancillería de la República Popular de Lugansk, la RPL junto con la RPD (República Popular de Donetsk) entregaron durante ocho años más de 3.000 demandas judiciales sobre los crímenes militares cometido por Kiev a la CPI y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), pero su investigación nunca no se abrió.El Comité de Investigaciones de Rusia comunicó que abogados rusos enviaron al TEDH más de 7.350 quejas de los habitantes de Donbás, afectados por la actividad de las autoridades ucranianas.El presidente de Rusia ordenó el 24 de febrero lanzar una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana.El 29 de marzo, el ente castrense dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación del Donbás".

2022

Noticias

