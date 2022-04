https://mundo.sputniknews.com/20220425/jefe-de-la-duma-rusa-de-librar-rusia-una-guerra-en-ucrania-esta-habria-terminado-hace-mucho-1124781542.html

Jefe de la Duma rusa: "De librar Rusia una guerra en Ucrania, ésta habría terminado hace mucho"

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, señaló que en Ucrania se libra una operación... 25.04.2022, Sputnik Mundo

El legislador comentó de este modo las palabras de Volodímir Zelenski de que en Ucrania "se libra una guerra sin precedentes, la que no puede compararse con ninguna del siglo 20"."Es una operación militar especial. De librar Rusia una guerra plena, de usar la táctica estadounidense de "bombardeo en alfombra", dejando tras sí la tierra quemada, como lo hizo "la más democrática Fuerza Aérea" en Yugoslavia, Libia, Irak y Siria, todo habría terminado hace mucho ya", escribió en su canal de Telegram.El parlamentario constató que los soldados y los oficiales rusos no matan a los civiles sino que les liberan arriesgando sus propias vidas. "Los focos de resistencia de los neonazis se aplastan usando ataques puntuales (...). Los nacionalistas libran combates en barrios residenciales de las ciudades, toman como rehenes a mujeres y niños, usándolos como escudo humano", agregó.Los militares rusos toman decisiones de carácter humano, por ejemplo, en el caso de la acería Azovstal organizan corredores humanitarios, recordó Volodin.El presidente de Rusia ordenó el 24 de febrero lanzar una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana.El 29 de marzo, el organismo castrense dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación del Donbás".

