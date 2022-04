https://mundo.sputniknews.com/20220425/escasez-e-inflacion-del-papel-pone-en-jaque-a-la-industria-editorial-de-america-latina-1124788053.html

La escasez e inflación del papel pone en jaque a la industria editorial de América Latina

La industria editorial latinoamericana tampoco escapa a la crisis que parece caracterizar a tantos de los sectores económicos de la región, golpeados por la inflación y la escasez de materias primas que se arrastran desde 2020, motivados por la pandemia de COVID-19, los problemas logísticos internacionales y los efectos del conflicto en Ucrania y las sanciones comerciales a Rusia.Es que tanto la Feria del Libro de Bogotá, que se inició el 19 de abril, como la Feria del Libro de Buenos Aires, programada para el 28 de abril, han estado signadas por los reclamos de los editores, preocupados por el incremento de sus costos.En Colombia, ya Feria del Libro se inició con la preocupación de los editores por el notable incremento en el precio que los libros experimentaron en los últimos meses. Un artículo del diario colombiano El Tiempo pone como ejemplo que un libro impreso en Colombia con un papel "de baja calidad" puede costar 65.000 pesos colombianos, es decir, algo más de 16 dólares. Algunos libros llegan a ser vendidos por 120.000 pesos, unos 31 dólares.Emiro Aristizábal, presidente de la Cámara Colombiana del Libro (CCL), dijo al diario local que los libros colombianos "se han visto afectados por un gran aumento de los precios internacionales del papel y buena parte de los insumos importados para la impresión".El empresario adjudicó la crisis no solo a los efectos económicos de la pandemia sino también a los problemas en el transporte del papel y la devaluación del peso colombiano frente a otras monedas.Por supuesto, los editores colombianos ensayan estrategias para evitar que la suba de precios los aleje de los compradores de libros. Entre ellas, según consigna El Tiempo, está la disminución del gramaje del papel utilizado —algo similar a lo hecho por los panaderos bolivianos ante el aumento de sus costos— o incluso reducir el tiraje de sus ediciones.Una preocupación similar tienen los libreros de Buenos Aires, de cara al retorno, después de dos años, de la Feria Internacional del Libro de la capital argentina, uno de los eventos literarios más importantes del continente.Días antes del evento, la Cámara Argentina del Libro propició un contacto con el secretario de Comercio Interior del Gobierno argentino, Ricardo Feletti, para plantearle la preocupación de los editores por el impacto del aumento en el precio del papel, tanto el importado como el producido en Argentina.Un artículo del periodista Daniel Gigena para el diario La Nación consigna que el precio del papel se incrementó aproximadamente un 100% en 2021, un guarismo que duplica a la inflación del año, que fue de 50,9%. El aumento en el precio de los libros no fue tan abrupto y, por ejemplo, los últimos ajustes de precios antes de la feria rondarán entre el 15% y el 30%, según adelantan los editores.El aumento del precio no es el único problema: para evitar la inflación, las grandes editoriales han acopiado papel, aumentando las dificultades para conseguirlo para las pequeñas y medianas editoriales. Así, muchas editoriales ya padecen problemas para encontrar el papel bookcel, el más utilizado en interiores, o el papel ilustración de 300 gramos usado comúnmente para las tapas. La consecuencia es que algunos editores consultados por La Nación adelantan que es probable que en próximas ediciones las portadas de libros sean "más flexibles".

