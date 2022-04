https://mundo.sputniknews.com/20220425/el-salvador-los-factores-que-explican-el-aumento-del-riesgo-pais--1124801037.html

El Salvador: los factores que explican el aumento del riesgo país

Entrevistado por Contante y Sonante, Ricardo Castaneda Ancheta, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que el Gobierno "está a tiempo" de revertir el crecimiento de este problema.

El riesgo país de El Salvador crece cada día. Si se compara con el dato de los últimos siete meses, se duplicó. Un reciente informe de Bloomberg lo ubica como uno de los cinco países del mundo con más riesgo.Este indicador se supera cada día y ya pasó el 20%, llegando el 21 de abril al 21.29 %. La cifra es inédita desde que el país entró en el grupo de naciones que analiza el indicador y que es elaborado por JP Morgan.El riesgo de impago de los bonos del Gobierno de Nayib Bukele sigue alcanzando máximos históricos cada vez más altos. En un solo día, el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes subió 0.64% y el de Argentina también subió pero un 0.29%, para llegar a los 17.3%.Por ejemplo, Costa Rica bajó 0.07 % y llegó a los 3.97%. En Guatemala también disminuyó y cerró en 2.58%. En tanto, Honduras también mostró un leve descenso llegando a los 6.09%.Entrevistado por Contante y Sonante, Ricardo Castaneda Ancheta, coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), alertó sobre la situación y explicó que existen "varios factores que, si se suman, pueden conformar una tormenta perfecta"."Por un lado está el nivel mundial de la inflación que a El Salvador también lo impactó al punto de que presenta unos valores no vistos desde hace un par de décadas", indicó el entrevistado."A esto debemos sumar que ya en enero la actividad económica tuvo un crecimiento negativo con una caída de empleo formal; y además a los problemas financieros del Gobierno, con problemas para acceder a financiamiento internacional", agregó.El analista sostuvo además que con esta situación planteada "está comprometida la capacidad de pago del propio Gobierno".Castaneda Ancheta recordó que "en enero de 2023 hay un vencimiento de 800 millones de dólares en eurobonos que el Ejecutivo no tiene dinero para pagar, por lo que hay elementos que permiten pensar en que hay riesgo de que el Gobierno caiga en impago".Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

