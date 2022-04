https://mundo.sputniknews.com/20220425/el-lujoso-departamento-de-loret-de-mola-en-la-cdmx-que-costo-24-millones-de-dolares--fotos-1124777270.html

El lujoso departamento de Loret de Mola en la CDMX que costó 2,4 millones de dólares | Fotos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una nueva propiedad del periodista Carlos Loret de Mola con un valor de alrededor de 48... 25.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

méxico

El lujoso departamento, según reveló el propio mandatario mexicano, está ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México: Polanco, en donde, dijo López Obrador, viven "aspirantes a fifí" y beneficiarios del régimen de corrupción que gobernó México anteriormente.La propiedad, ubicada en la calle de Rubén Darío 225, tuvo un costo aproximado de 48 millones de pesos (2,4 millones de dólares) y, de acuerdo con el Gobierno de México, ésta fue adquirida por el abogado del periodista, Ignacio Morales Lechuga, a quien el presidente de México calificó como "una finísima persona". "Su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40.000 metros cuadrados que vale una fortuna", agregó el mandatario mexicano. "Voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene", sentenció el presidente de México, quien en reiteradas ocasiones a solicitado a Loret de Mola que explique de dónde proviene su alto sueldo y cómo ha adquirido sus múltiples propiedades. Estas son algunas fotos del complejo en donde se encuentra el departamento de Loret de Mola, de acuerdo con la información dada a conocer por el presidente de México: Al respecto, Loret de Mola señaló que lo dicho por el presidente es una calumnia a la que, dijo, no iba a contestar. "Me parece desalmado y ruin que usted hable de mí para no enfrentar la exigencia de las mujeres en todo el país porque las están matando cada vez más. Ocúpese", escribió el periodista en redes sociales.

méxico

