El embajador de Alemania lamenta la expulsión de sus diplomáticos de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El embajador de Alemania en Moscú, Geza Andreas von Geyr, lamenta la expulsión de 40 diplomáticos germanos de Rusia, según un comunicado de... 25.04.2022, Sputnik Mundo

El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este 25 de abril, al embajador para notificarle que 40 diplomáticos alemanes fueron declarados personas no gratas en respuesta a una similar decisión tomada por Berlín el pasado 4 de abril.Von Geyr, señala, rechazó la protesta rusa contra la decisión similar de Berlín, y enfatizó que los diplomáticos rusos fueron expulsados debido a que se dedicaban a actividades que no correspondían al estatus diplomático.Numerosos países de Occidente anunciaron en las últimas semanas la expulsión de diplomáticos y personal de las embajadas rusas, pretextando motivos de seguridad nacional o actividades incompatibles con la Convención de Viena.A la expulsión de empleados de las misiones diplomáticas rusas recurrieron países como Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Montenegro, Portugal, Rumanía, Suecia, Japón y Macedonia del Norte.Lituania y Letonia rebajaron el nivel de las relaciones diplomáticas con Moscú tras declarar personas no gratas a los embajadores de Rusia en estos países.El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, decidió expulsar a 19 empleados de la misión permanente de Rusia ante la UE.

