El canciller mexicano niega que Donald Trump haya impuesto medidas migratorias a su Gobierno

El canciller mexicano niega que Donald Trump haya impuesto medidas migratorias a su Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller de México, Marcelo Ebrard, rechazó una declaración del expresidente de EEUU, Donald Trump (2017-2021), quien el... 25.04.2022

2022-04-25T16:59+0000

2022-04-25T16:59+0000

2022-04-25T16:59+0000

"Lo de ayer [por el 24 de abril] es un hombre [Trump] en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos. En este Gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos", escribió el jefe de la diplomacia mexicana en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter.Durante un mitin en el estado de Ohio, Trump dio su versión de la negociación en la Casa Blanca con una delegación encabezada por Ebrard en junio de 2019, cuando bajo amenaza de aranceles unilaterales de EEUU, el canciller mexicano aceptó desplegar 25.000 soldados para contener la migración y aplicar el programa "Quédate en México" para solicitantes de asilo."Nunca he visto a nadie doblarse así", dijo el expresidente acerca de Ebrard durante el mitin. DiscrepanciasEl canciller señaló los temas de discrepancia del presidente Andrés Manuel López Obrador con la anterior Administración estadounidense, como el Tratado de libre comercio, México, EEUU, Canadá (T-MEC)."Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el T-MEC, que ya había negociado Trump con el equipo del Gobierno saliente", dijo Ebrard.Según el funcionario, de haberse aceptado el capítulo sería imposible la autonomía actual en las políticas energéticas.También recuerda la operación de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar al expresidente de Bolivia, Evo Morales (2007-2019), cuando estaba en "peligro extremo", entre otras acciones de la política exterior en defensa de América Latina y el Caribe.Por su parte, López Obrador dijo a periodistas que se trata de un acto de campaña, en el que Trump dijo que el líder mexicano es "uno de los socialistas que me gustan".El jefe de Estado dijo que la razón de la declaración del expresidente es que este año habrá elecciones en EEUU, en las que se renovará una parte del Senado y gobernadores."Fue muy buena la relación con el presidente Trump, lo escribí en mi último libro [A mitad del camino] él es así, y hay que ver las circunstancias, no voy a polemizar sobre eso", puntualizó.El gobernante exhortó a 40 millones de mexicanos, cinco millones de puertorriqueños y cuatro millones de cubanos que residen y votan en EEUU que no voten por candidatos que maltratan a algún país de América Latina o del Caribe.

