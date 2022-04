https://mundo.sputniknews.com/20220425/derbez-insinua-que-amlo-solo-quiere-tomarse-una-foto-con-el-1124798445.html

Derbez insinúa que AMLO sólo quiere tomarse una foto con él

Derbez insinúa que AMLO sólo quiere tomarse una foto con él

El actor mexicano Eugenio Derbez, cuya fama en Hollywood va en ascenso, criticó que el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, cancelara una... 25.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-25T20:24+0000

2022-04-25T20:24+0000

2022-04-25T20:24+0000

américa latina

méxico

eugenio derbez

andrés manuel lópez obrador

tren maya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123672201_0:17:1205:695_1920x0_80_0_0_0cc51fe63c2e8852a41f5f49241f72b6.jpg

Luego de que el presidente de México suspendió la reunión de trabajo con artistas y ambientalistas para explicar por qué el Tren Maya no es nocivo para el medio ambiente, Eugenio Derbez aclaró que la cancelación se debió a una decisión del mandatario, y no a que los inconformes se negaran a asistir a dicho encuentro, programado para este 25 de abril en la Ciudad de México. El también productor vive un gran momento en la industria cinematográfica a nivel internacional, ya que en febrero pasado una de las cintas que protagonizó, CODA, se llevó el Premio Oscar a Mejor película. En un video difundido en sus redes sociales, Eugenio Derbez dijo que, por motivos de trabajo, él fue el único de los 70 artistas y ambientalistas que canceló su asistencia a la reunión en Palacio Nacional, por lo cual es mentira que el encuentro se haya anulado por irresponsabilidad o desidia de los activistas. Sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para emitir un comentario irónico en torno a López Obrador, quien en varias ocasiones lo ha criticado por haber acudido a un evento en Xcaret, uno de los parques ecológicos más turísticos de México, y el cual ha sido duramente criticado por haber sido construido sobre la selva en la Península de Yucatán. "Y otra cosa más que quería aclarar: se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret ¡No!, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto de Xcaret fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los Premios Platino", comentó Derbez, quien fue una de las celebridades que participó en #SélvameDelTren, una campaña en contra del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la Administración de López Obrador. Además, ironizó sobre una supuesta intención del presidente de México de tomarse una fotografía con él. También aseguró que la Presidencia de la República fue la que canceló la reunión con una anticipación de un día. "Los ambientalistas ya habían pagado su boleto de avión para ir a la Ciudad de México", acusó.

https://mundo.sputniknews.com/20220329/amlo-ataca-otra-vez-a-eugenio-derbez-recibe-transferencias-electronicas-1123740754.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, eugenio derbez, andrés manuel lópez obrador, tren maya