¿A quién Biden podría nominar como nuevo embajador en Ucrania?

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea nominar a la actual jefa de la legación diplomática en Bratislava, Bridget Brink... 25.04.2022, Sputnik Mundo

"La Embajada de Ucrania carece de un inquilino a tiempo completo desde 2019, cuando el presidente Donald Trump destituyó sin miramientos a Marie Yovanovitch. Un diplomático veterano jubilado, William Taylor Jr., la reemplazó poco después con carácter temporal, hasta principios de 2020", detalla The New York Times."El puesto permaneció vacante durante la Administración de Biden, incluso el año pasado cuando se emitieron graves advertencias de que Rusia planeaba invadir Ucrania", añade el medio.Últimamente, la legación estadounidense en Ucrania ha estado dirigida por la encargada de negocios, Kristina Kvien.El Gobierno de Ucrania, según The New York Times, dio el plácet al nombramiento de Brink hace unos días y Estados Unidos planea reabrir su Embajada en Kiev próximamente.Previamente a su nombramiento como embajadora en la República Eslovaca, en 2019, Bridget Brink se desempeñó como jefa adjunta de la misión estadounidense en Georgia (2011-2014) y Uzbekistán (2014-2015), así como subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos Europeos y Eurasiáticos del Departamento de Estado (2015- 2018).

