Una pareja de bailarines ruso-argentina unida por el amor y el tango

2022-04-23T15:00+0000

Andrés Silva, de la provincia de Misiones (Argentina), y Milena Odzeri, nacida en San Petersburgo, contaron a Destino Rusia detalles de su historia de amor. Cómo se conocieron, por qué decidieron vivir en el país euroasiático y los proyectos que tienen en común."Yo era docente cuando estaba en Argentina, soy profesor de danzas folklóricas. Con Milena ya nos conocíamos de forma virtual. Vine a Rusia durante mis vacaciones por un tiempo de prueba de tres meses como bailarín de tango. Y me quedé casi dos años", comenzó contando Andrés.Milena confesó que siempre tuvo el deseo de vivir en Argentina. "Fui a Argentina en 2012 y estuve dos años. Empecé a buscar gente en redes para practicar el idioma español, y de repente apareció Andrés. Al final no logré adaptarme bien y volví a Rusia, pero seguimos manteniendo contacto".Sobre la relación entre ambos y la decisión de vivir en el país eslavo, Andrés explicó que con Milena se conocieron y luego comenzaron su relación como novios.Andrés y Milena hoy no solo están unidos por su relación sentimental, sino también por un emprendimiento en común. Juntos llevan adelante la compañía de tango Enlazados Tango."La idea es transformar a bailarines sociales en profesionales. Fuimos sumando gente, otras materias como formación actoral y otros bailes. Llevamos como cinco espectáculos, de los cuales uno hace más de dos años está en cartelera en los teatros de San Petersburgo", contó el profesor y bailarín argentino.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

