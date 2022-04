https://mundo.sputniknews.com/20220423/rusia-apoya-la-decision-de-mali-de-investigar-caso-de-las-fosas-comunes-en-la-republica-1124732861.html

Rusia apoya la decisión de Malí de investigar caso de las fosas comunes en la república

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia respalda la decisión de las autoridades de Malí de investigar las circunstancias de las fosas comunes en ese país africano, comunicó el... 23.04.2022, Sputnik Mundo

Según las redes sociales, las Fuerzas Armadas malienses descubrieron una tumba colectiva durante el patrullaje de la zona cercana a la localidad de Gossi, región de Tombuctú, cerca de la cual se encontraba hasta hace poco una de las bases de la operación francesa Barkhane.La prensa local atribuye la información sobre los cadáveres no identificados a la de un grupo de pastores malienses desaparecidos, de secuestro de los cuales los militares franceses eran sospechosos una semana antes.El texto agrega que "teniendo en cuenta la tradicional tendencia de los medios franceses, y a menudo de algunos funcionarios europeos, a trasladar la culpa a quien no la tiene, es de suponer que alguien tendrá la tentación de hacer que en el espacio mediático hayan versiones dirigidas contra el Ejército maliense, cuyos éxitos en la limpieza de la república de las amenazas terroristas irritan tanto a París, que no lo ha hecho durante sus años de presencia en Malí".

