Paraguay: bloqueo de rutas pone en jaque al Gobierno de Abdó Benítez

Tras la intensificación de las movilizaciones de los camioneros ante la suba de los combustibles, la periodista de ABC Color de Paraguay, Gabriela González... 23.04.2022, Sputnik Mundo

Desde el pasado 18 de abril, grupos de camioneros realizan manifestaciones en todo Paraguay. Al respecto, la Policía Nacional se declaró en estado de alerta ante las movilizaciones de los transportistas e informó que dispondrá del 100% de su personal para realizar operativos de seguridad. En este marco, tras la derogación de los subsidiosa los combustibles, "no han sido muy claros cuáles fueron los parámetros, por lo que continúa este conflicto", sostuvo la periodista de ABC Color de Paraguay.En este sentido, "los camioneros han realizado una serie de bloqueos en las rutas, lo cual es inconstitucional porque la Carta Magna garantiza la libre circulación", sostuvo González Escalada. Hay derecho a la manifestación, "pero no el de afectar la circulación, por lo que esta situación está conmocionando a todo el país", añadió. Asimismo, "se han intensificando las manifestaciones, con actos vandálicos contra aquellos vehículos que circulaban en las zonas donde se estaban realizando estos piquetes", indicó.Paraguay sufre una difícil situación económicaCon respecto al impacto de las pérdidas del entorno del 70% que han sufrido los productores sojeros, "esta es una cifra muy alarmante, siendo la peor cosecha que se ha tenido en los últimos 25 años, lo cual se debió a la sequía", explicó González Escalada. En este marco, "se vienen momentos difíciles, a lo que se suma un año político, con lo cual hay muchos pedidos al Gobierno de aumento salarial, en un contexto en el que el país está en un déficit fiscal altísimo", concluyó la periodista paraguaya.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora argentina Clara Sánchez, con quien dialogamos sobre la intensificación de las sanciones de Occidentea la junta militar en Birmania.¿Cuál es la eficacia de las sanciones contra Birmania?EEUU impuso nuevas sanciones relacionadas con Birmania, anunció el Departamento del Tesoro. Sobre ello, se designó a cinco personas y cinco entidades birmanas, incluida la 66 División de Infantería Ligera. Al respecto, "ello tiene que ver con las personas asesinadas por la Junta", indicó Sánchez. Asimismo, "el Gobierno birmano ha blindado el país de tal manera que es muy difícil el acceso a Birmania, por lo que no se puede desplegar una ayuda real", explicó la investigadora.Por su parte, "el Gobierno prohibió que la gente tenga moneda extranjera en su haber, por lo que todas las cuentas en otras monedas tienen que ser cerradas y los bienes pasar a moneda nacional", indicó. En este marco, "obviamente se hace muy difícil la importación y exportación de bienes para las pocas empresas que hay que se dedican a comerciar con el extranjero", añadió. Con respecto a las empresas chinas, "no van a tener inconvenientes porque les van a permitir otro tipo de convenios", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre las condicionantes externas e internas de la política exterior de los Estados.Los ExtranjerosEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Bruno Tortarolo, quien es integrante del grupo uruguayo Los Extranjeros. Con él dialogamos sobre las características del conjunto, el cual se dedica a realizar y resignificar la música popular desde el Sur hecha en Montevideo.

