https://mundo.sputniknews.com/20220423/la-muerte-de-debanhi-escobar-fue-por-un-fuerte-golpe-en-la-cabeza-fiscalia-de-nuevo-leon-1124734187.html

La muerte de Debanhi Escobar fue por un fuerte golpe en la cabeza: Fiscalía de Nuevo León

La muerte de Debanhi Escobar fue por un fuerte golpe en la cabeza: Fiscalía de Nuevo León

Elementos de la Fiscalía indicaron que el cuerpo hallado al interior de una cisterna corresponde al de Debanhi Escobar, quien, según las autoridades, falleció... 23.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-23T02:39+0000

2022-04-23T02:39+0000

2022-04-23T02:44+0000

américa latina

méxico

nuevo león

violencia de género

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/17/1124734748_0:0:457:258_1920x0_80_0_0_677c1923ef36e34873824e384b4bc693.png

La joven de apenas 18 años se encontraba como desaparecida desde el pasado 8 de abril cuando fue abandonada por un servicio de taxi privado en plena carretera Monterrey-Nuevo Laredo, un trayecto tan peligrosos que es conocido como "la carretera de la muerte".La desaparición de esta joven generó toda una movilización que, a lo largo de 13 días, la buscó. Fue hasta la noche de este 21 de abril que elementos de seguridad hallaron un cadáver al interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla, muy cerca de donde se le vio por última vez. Gustavo Adolfo Gutiérrez, fiscal general de Nuevo León, indicó la noche de este 22 de abril que las autoridades no descartan hasta el momento ninguna línea de investigación alrededor de la desaparición y muerte de la mujer. "El lugar donde se encontró el cuerpo hubo previamente una inspección autorizada por el propietario", aceptaron las autoridades quienes señalaron que en esa búsqueda, en donde incluso estuvo la familia de Debani, no se encontró el cadáver cuyo hallazgo fue reportado por los trabajadores del motel. La familia de Debanhi ha mostrado sus reticencias con la investigación precisamente porque no se había encontrado antes el cadáver pese a haber revisado la cisterna con anterioridad. El padre, Mario Escobar, insinuó en la mañana de este viernes que podrían haberlo trasladado hasta allí.Guerrero se ha comprometido a transmitir toda la información de que dispongan siempre que no interfiera en el proceso legal. El fiscal respondía así a las acusaciones de falta de transparencia en la investigación emprendida. El propio Gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió esta mañana una “Fiscalía abierta”. El fiscal ha dicho horas más tarde: “Al Estado le corresponde la seguridad y a la Fiscalía la persecución del delito”.Debanhi acudió a una fiesta en la Quinta Diamante a la 1:20 de la madrugada del 9 de abril acompañada de dos amigas con quienes, en el transcurso de la fiesta, tuvo algunas diferencias. Abandonó el recinto y subió a un taxi privado por mediación de sus conocidas. Lo que ocurrió después está rodeado de incógnitas, pues mientras el padre de la joven ha acusado al chofer de acosar a su hija, lo que, ha dicho, fue el detonante para que esta abandonara el viaje en plena carretera a eso de las 4:25; sin embargo, no se han hallado pruebas contundentes de la responsabilidad del conductor, quien incluso tomó la viral foto de la joven en plena carretera.

https://mundo.sputniknews.com/20220422/confirman-el-hallazgo-del-cuerpo-de-debanhi-escobar-joven-mexicana-desparecida-1124700020.html

https://mundo.sputniknews.com/20220422/nofueunaccidente-las-redes-reaccionan-ante-el-caso-de-la-mexicana-debanhi-escobar--1124727450.html

méxico

nuevo león

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, nuevo león, violencia de género, seguridad