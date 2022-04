El Gabinete polaco entrega a Ucrania armamento por más de $1.600 millones

Polska 🇵🇱 przekazała Ukrainie 🇺🇦 sprzęt wojskowy o wartości ok. 7 mld zł. Poinformował o tym @MorawieckiM na konferencji inicjującej akcję #StopRussiaNOW skierowaną do krajów Europy Zachodniej.

To ponad 1,6 mld dolarów.Ten sprzęt ratuje ukraińską,polską i europejską suwerenność. pic.twitter.com/kNOws9j2bY