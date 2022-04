https://mundo.sputniknews.com/20220423/diputada-rusa-las-relaciones-entre-kiev-y-washington-parecen-una-broma-1124732707.html

Diputada rusa: "Las relaciones entre Kiev y Washington parecen una broma"

Diputada rusa: "Las relaciones entre Kiev y Washington parecen una broma"

Kiev comete un crimen contra su propio pueblo al obstaculizar la solución pacífica del conflicto, opina la diputada y miembro del Comité de Asuntos... 23.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-23T00:38+0000

2022-04-23T00:38+0000

2022-04-23T00:38+0000

internacional

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

📰 conflicto en el este de ucrania

ucrania

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1124730517_0:0:2959:1665_1920x0_80_0_0_95b36d6013c3ed405da267db15a53c77.jpg

En su programa para la radio Sputnik, Bútina declaró que el sabotaje por parte de Kiev de las negociaciones con Moscú "no es más que un crimen contra su propio pueblo". Al mismo tiempo, la diputada duda que las autoridades ucranianas lo hagan por iniciativa propia, pues podría ser "una instrucción desde fuera". También es obvio que las compañías del complejo industrial militar estadounidense "se beneficiaron mucho" de la escalada, agrega Bútina, y es que sus ventas de armas aumentaron en un 15% en los últimos meses.Bútina también mencionó la tendencia viral Buy me a fighter jet (Cómprame un caza, en español) que por el momento circula en las redes y consiste en que "las personalidades ucranianas piden a los ricos de EEUU que compren un caza para Ucrania"."Imagínense cómo ha quedado el país si no tienen orgullo a tal punto que piden aviones militares a través de videos virales", expresó la diputada.Bútina se muestra convencida de que EEUU y sus aliados de la UE no prestarán ayuda significativa a Ucrania si no erradica la corrupción y la crisis financiera que reinan en el país, algo que califica de "imposible".Bútina agrega que es obvio que Occidente "no tiene ni tenía previsto cumplir con las promesas que hizo generosamente a Ucrania".

https://mundo.sputniknews.com/20220414/politologa-rusa-zelenski-se-siente-enganado-1124414543.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, 📰 conflicto en el este de ucrania, ucrania, eeuu