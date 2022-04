https://mundo.sputniknews.com/20220422/un-ejercito-de-pequenos-molinos-de-viento-para-acabar-con-la-sequia-en-el-altiplano-de-bolivia-1124684842.html

Un ejército de pequeños molinos de viento para acabar con la sequía en el Altiplano de Bolivia

Desde hace 40 años, el ingeniero belga Frans Pauwels trabaja con comunidades campesinas bolivianas para que accedan a agua para consumir y para el riego de sus... 22.04.2022, Sputnik Mundo

En las últimas décadas, el avance del cambio climático se hizo notorio en el Altiplano de Bolivia, que año tras año tiene menos agua. La sequía no es tan evidente en las ciudades, donde el servicio llega al 94% de la población. Pero en las áreas rurales accede el 76% de las familias campesinas, las cuales a menudo tienen problemas para regar los cultivos y dar de beber a los animales que son su sustento.Desde hace 40 años, el ingeniero Frans Pauwels, nacido en Bélgica, apoya y asesora a las comunidades del Altiplano para que aprovechen los escasos recursos hídricos que tienen alrededor.Sputnik lo visitó en su casa en la comunidad Chuzakery, a 20 kilómetros de la ciudad de Oruro, donde también tiene su taller con decenas de inventos y proyectos para mejorar la calidad de vida y las cosechas de las familias indígenas campesinas de la región.Y agregó: "Como gringo, no puedo pensar que yo lo sé todo. Debo escuchar lo que dice la gente, anotarme sus preguntas y ver la manera de responderlas".El cambio climáticoPawels vive en una pequeña comunidad, rodeada de antiguos árboles. Chuzakery cuenta también con gran cantidad de chullpares, que son milenarias criptas hechas de piedra, donde antiguamente la nación Aymara depositaba los cuerpos de sus ciudadanos de clase alta.Se supone que miles de años atrás Chuzakery estaba rodeada de ríos y lagunas, lo cual la convertía en un sitio ceremonial ideal para instalar los chullpares. Actualmente, es una zona pantanosa poblada de totoras —una planta acuática altiplánica— y con un delgado espejo de agua durante algunos meses del año, que se seca pasada la temporada de lluvias.En los 40 años que Pauwels ronda este territorio, notó de primera mano el avance del cambio climático, que para él —sin dudarlo— se atribuye a las actividades humanas."Es algo causado por la actividad humana. Aquí no lo sientes, pero si vas a Europa y ves la cantidad de coches y de industrias, te das cuenta de que eso está mal. No creo que el cambio climático sea una cosa natural", comentó Pauwels, mientras gesticulaba con sus manos manchadas de pintura azul de su último producto: pequeños molinos de viento.En algún momento de la conversación con Sputnik, el ingeniero de 70 años comentó que era la primera vez que le hacían una entrevista. Aclaró que no es un hombre de muchas palabras: "Como soy un ingeniero técnico, me pongo un punto de destino y sigo la línea hasta alcanzarlo. Pero no voy a reflexionar ni a hablar. No tengo tiempo para hablar. Es necesario, pero es para otra gente".Sostuvo que "como ingeniero mecánico, lo único que traigo es la posibilidad de traducir las ideas del campesino en cosas prácticas".Su casa, con un extenso terreno, luce todas las invenciones y proyectos de Pauwels para conservar el agua. Está construyendo e instalando cuatro molinos de viento de 2,5 metros, cada uno de los cuales puede sacar 300 litros de agua al día a una profundidad de 14 metros, lo cual es mucho para este suelo semidesértico.El minúsculo pero insistidor chorrito de agua no dejaba de caer en tanques de hormigón, que él construye porque los considera mejores —y más baratos— que los hechos de plástico.Pauwels también ideó bombas de agua hechas íntegramente por caños de PVC, que por un costo de fabricación de 500 pesos bolivianos (unos 70 dólares) extraen el líquido fundamental desde una profundidad de nueve metros.Con ellas riega sus campos, que eran salitrosos, pero los recuperó y ahora dan papa, quinua, cebolla, haba y otros alimentos.Más allá, a una enorme lona le dio forma de embudo, que desemboca en un tanque de agua que actualmente está lleno, luego de los meses de lluvias que se extendieron desde noviembre de 2021 hasta abril pasado.¿Qué es la siembra de agua?La última temporada de lluvias estuvo tan cargada, que hasta el lago Poopó recuperó un metro de profundidad en algunos sectores. De la misma manera, amplias llanuras de Oruro se llenaron de brillantes lagos no muy hondos, por lo cual tenían sus días contados.Ante ese paisaje, Pauwels no podía más que lamentar la evaporación de tantos miles de litros de agua. Según sus mediciones, cada día se vuelven vapor hasta siete milímetros del líquido. Con un promedio anual de lluvias de 330 milímetros, se explica en gran medida la sequía pedregosa de este territorio.Lo ideal sería que esa enorme cantidad de agua apta para el consumo vaya bajo tierra, de donde se la pueda extraer con —por ejemplo— uno de los novedosos molinos de viento enanos del ingeniero.Pauwels profesa las bondades de la infiltración, también llamada siembra de agua. En el último año, cavó canales para dirigir las precipitaciones de las montañas hacia pozos, para que se escurrieran con facilidad bajo tierra. De esta manera, el ingeniero calculó que sepultó un millón de litros, los cuales están disponibles y limpios para extraerlos mediante bombas.El ingeniero está a disposición para ir adonde sea y compartir sus experiencias, escuchar problemas y proponer soluciones para el aprovechamiento y cultivo de agua.En sus 40 años de estadía en el Altiplano, Pauwels notó que hasta los años 80 las lluvias eran menos intensas, pero continuas. Por ello se filtraba la mayor cantidad de agua. Actualmente caen grandes tormentas en poco tiempo, que dejan grandes charcos para que se evaporen rápidamente bajo el sol."En 1980 había lluvia desde principios de noviembre hasta Pascua. Ahora ya no llueven más que 330 milímetros al año. Además, ahora el agua cae rápido. Si aquí llueve, el agua que viene de los cerros se va directo a la pampa. Y chau", explicó."En los años 80 llovía toda la noche, tranquilo, con calma, y todo lo que quedaba se filtraba hacia los ríos subterráneos".Pauwels se quejó de que en estos días no lo convocan de las comunidades campesinas para pedirle su consejo. Pero, destacó, puede ser un buen síntoma, porque significa que en los ayllus tienen agua. "Ya vendrán a buscarme en agosto", reflexionó, cuando el sol haya hecho su tarea sobre los espejos de agua todavía relucientes.Para entonces, Pauwels se mostró esperanzado de tener listo su ejército de pequeños molinos de viento, que distribuirá en las comunidades campesinas.

