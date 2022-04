https://mundo.sputniknews.com/20220422/tribunal-de-paz-colombiano-determina-5733-victimas-en-ataques-contra-up-entre-1984-y-2016-1124723973.html

Tribunal de paz colombiano determina 5.733 víctimas en ataques contra UP entre 1984 y 2016

"La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP determinó que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica (UP) entre 1984 y 2016, en hechos en los que están vinculados principalmente paramilitares y agentes estatales, quienes actuaron de manera masiva, generalizada, sistemática y selectiva contra esta colectividad", dijo el tribunal en el texto.Del total de víctimas asesinadas y desaparecidas, 5.195 eran miembros de la UP y 538 eran personas que no pertenecían a ese partido político, pero fueron asesinadas o desaparecidas en hechos de violencia dirigidos en contra de esa colectividad, añadió la JEP.Según el análisis de la Sala, de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron asesinadas y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente.El tribunal también analizó la violencia no letal y registró 2.217 víctimas de desplazamiento forzado.La Sala identificó que en 32 años de violencia contra militantes de la UP hubo un patrón de violencia sostenida durante 23 años, de 1984 a 2007, agregó la JEP.La JEP es un tribunal creado por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la hoy extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2016, y en febrero de 2019 abrió el "caso 06" para investigar la violencia contra miembros del partido político UP.El tribunal informó que a la fecha, en el macro caso sobre la violencia contra miembros del partido de izquierda "ha acreditado a 212 víctimas individuales, y a la UP, al Partido Comunista Colombiano (PCC) y al sindicato Sintramienergética, en calidad de sujetos colectivos".La Sala considera que el caso de violencia en contra de militantes de la UP, a diferencia de otros macrocasos, está "determinado por el hecho de que la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar" con un partido político.La UP es un partido político que nació en 1985, producto de los diálogos de paz que se realizaron en el municipio de Uribe, en el departamento del Meta (centro), entre las antiguas FARC y el Gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986).

colombia, unión patriótica