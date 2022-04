https://mundo.sputniknews.com/20220422/rusia-desmiente-a-kiev-sobre-impedimentos-a-los-civiles-para-abandonar-azovstal-1124712846.html

Rusia desmiente a Kiev sobre impedimentos a los civiles para abandonar Azovstal

MOSCÚ (Sputnik) — Las declaraciones de Ucrania de que Rusia no permite a los civiles abandonar la acería Azovstal, en la ciudad de Mariupol, constituyen una... 22.04.2022, Sputnik Mundo

"En cuanto a la situación en torno a Azovstal, el régimen de Kiev (...) dijo en numerosas ocasiones que la parte rusa no permite a los civiles salir de esa acería. Eso no es verdad, es una mentira. La parte rusa por boca del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia informó más de una vez por qué vías pueden salir del recinto de Azovstal las personas que quieran hacerlo", dijo al canal de televisión Rossiya 24.Según la diplomática, Kiev y Washington necesitan presentarlo como si no existiera la posibilidad de salir para los civiles, intimidan a la gente que está dentro de la acería para que siga allí. "Es la continuación de la política de ellos de usar escudos humanos", subrayó.El jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia, el general Mijaíl Mízintsev, declaró este 22 de abril que el Ejército ruso está preparado para garantizar la evacuación de todos los civiles de los distritos de Mariupol cercanos a Azovstal, tanto al territorio de Rusia como al controlado por militares ucranianos.El 21 de abril, el presidente Vladímir Putin ordenó al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, cancelar el plan de asalto a la planta de Azovstal, donde se encuentran bloqueadas las fuerzas ucranianas. Según declaró, era más importante "salvaguardar la vida de los soldados y oficiales rusos".El presidente de Rusia ordenó el 24 de febrero lanzar una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica ucraniana.El 29 de marzo, el ente castrense dio por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en la "liberación del Donbás".

