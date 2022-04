https://mundo.sputniknews.com/20220422/partido-oficialista-en-dominicana-ya-esta-en-campana-1124718716.html

El partido oficialista en Dominicana ya está en campaña

Luego del acto organizado por otro movimiento del propio entorno (Más Cambio) vino la pausa política de la Semana Santa, y tras la festividad católica echó a andar el reloj rumbo a la convención de delegados del partido de Gobierno, programada para el 15 de mayo.Entonces, a poco más de dos años de los comicios generales en República Dominicana, en mayo de 2024, puede decirse que el estamento político del país caribeño ya se expresa en modo electoral y las acciones proselitistas comienzan a tomar voltaje.A propósito de proselitismo, en el mismo acto en la cancha de baloncesto del remoto Salcedo, la maquinaria del PRM aprovechó para continuar la tendencia al alza de juramentar a dirigentes políticos que abandonaron las filas de los opositores Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centroizquierda), Fuerza del Pueblo (centro) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD, centroizquierda).Reelección en marchaPero el acto de Salcedo constituyó un botón de muestra de la que era un secreto a voces, Abinader irá a las urnas por conservar la banda presidencial, y según encuestas con notable ventaja sobre sus más fuertes competidores.Un sondeo de Estudios e Investigaciones Profesionales reveló el 17 de marzo que los posibles sufragantes favorecerían la reelección del mandatario.Si los comicios hubieran sido en ese momento, Abinader (PRM) ganaría con 46% de los votos, frente a 21 del expresidente de la República Leonel Fernández (Fuerza del Pueblo) y 12 de la exvicepresidenta de la Margarita Cedeño (PLD).El analista político Héctor Marte Pérez no duda ni un instante en afirmar que el PRM ya está en el camino de la reelección.A la vez considera que en las consignas a favor de Abinader habrá una cuota de espontaneidad, pero también existen animadores escogidos detrás del entramado.Pero para las "Elecciones Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones" falta un mundo, y el oficialismo tiene a las puertas otra reelección, la de la nomenclatura del partido, esencialmente los cargos del ministro José Ignacio Paliza (presidente) y la alcaldesa capitalina Carolina Mejía (secretaria general).A juicio de Pérez Marte ambos lucen imbatibles, y pudiera afirmarse que están solos en la porfía por el podio del partido, con un trecho por medio del aspirante Eddy Olivares.Luz verde a abinaderUn poquitín más atrás en el tiempo, el 30 de enero de 2022, el PRM de manera oficial dio luz verde a las aspiraciones del actual mandatario dominicano.Para esa fecha la Convención Nacional Extraordinaria de Reforma Estatutaria ratificó los nuevos reglamentos de la formación azul que adicionó 43 artículos a los 137 promulgados al momento de su fundación en 2015, después de la escisión en las filas del PRD.En el apartado 149 el órgano de la formación política determinó que "El presidente de la República tiene la opción de aspirar a un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República".De ese modo quedó derogada la norma anterior, heredada de los estatutos del PRD y la idea de su presidente José Francisco Peña Gómez (1937-1998), que prohibía la reelección presidencial hasta tanto el PRM convocara un congreso para debatir el tema.Otra significativa directriz política aprobada en el marco de la Reforma Estatutaria Igualmente fue la referida a la prohibición de que el presidente y secretario general del partido oficialista puedan aspirar, aunque renuncien a sus puestos, a los dos principales cargos del poder Ejecutivo, antes cumplir el período por el cual fueron electos.¿Hora de lanzarse al ruedo?La Constitución de la República Dominicana no impide la reelección, de hecho, Leonel Fernández ocupó la primera magistratura en los cuatrienios 2004-2008 y 2008-2012. Antes lo había hecho en el período 1996-2000.A la anterior condición se suma la reciente habilitación de Abinader por su partido.Y que el propio empresario ya se refirió al derecho que le otorgaba la Carta Magna.El hecho de que, de manera oficial, el mandatario no oficialice su aspirantura tendrá que ver con los largos 24 meses que lo separan de la cita con las urnas.Desde el punto de vista estratégico tampoco es aconsejable lanzarse al ruedo electoral desde ya, pues resulta imposible conocer cual será la imagen y el nivel de aceptación el Gobierno del PRM al finalizar su mandato.En Dominicana muchos recuerdan aún el fracaso del presidente Hipólito Mejías, cuando en 2004 en medio de una situación adversa y bajos niveles de aceptación protagonizó la crónica de un fiasco anunciado.

