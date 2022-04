https://mundo.sputniknews.com/20220422/mexico-revive-el-misterioso-caso-de-la-desaparicion-de-elisa-lam-1124721835.html

México revive el misterioso caso de la desaparición de Elisa Lam

En redes sociales, la muerte de la joven mexicana Debanhi Escobar recuerda el famoso caso de Elisa Lam, la estudiante canadiense que falleció en condiciones... 22.04.2022, Sputnik Mundo

México vive horas de indignación y protesta debido al fallecimiento —aún no confirmado al 100% por las autoridades— de Debanhi Escobar, una adolescente de 18 años que fue a una fiesta y jamás regresó. El 21 de abril, las autoridades del estado mexicano de Nuevo León hallaron el cadáver de una mujer en el fondo de una cisterna de un hotel de paso. Tras 13 días de búsqueda, se percataron del cuerpo debido a que algunos trabajadores del hotel reportaron un olor fétido en las cañerías. Cuando inspeccionaron en una cisterna vieja, descubrieron los restos, que ya están siendo sometidos a una necropsia para confirmar si se trata de Debanhi. Las probabilidades de que el cadáver pertenezca a esta estudiante de criminología son altas, ya que, según las autoridades, el cuerpo fue encontrada con la misma ropa y un crucifijo que portó Debanhi la última vez que fue vista con vida. El padre de la víctima ha acusado públicamente que, antes de su muerte, su hija fue víctima de acoso sexual de parte de un chofer de Didi. Lo dice con base en los videos y documentos a los que ha tenido acceso en la Fiscalía de Nuevo León. Sin embargo, las autoridades le informaron que "no hay delito qué perseguir", provocando indignación en todo México, un país que vive una ola de feminicidios desde hace años. Las estadísticas oficiales arrojan que, en este país latinoamericano, 10 mujeres son asesinadas diariamente. Esta cadena de sucesos ha llevado a muchos usuarios de redes sociales a comparar el caso de Debanhi con el de Elisa Lam, el cual fue tan controvertido que Netflix realizó un documental al respecto: Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil. Las cisternas misteriosasCuriosamente, el caso de Elisa Lam guarda muchas similitudes con el de Debanhi Escobar. Los cuerpos de ambas fueron encontrados en cisternas de hoteles. El de la mexicana fue hallado en el Hotel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, al norte de México. El de la canadiense fue encontrado en el Hotel Cecil de Los Ángeles, en Estados Unidos. Imágenes confusasEn los dos casos existen imágenes de los momentos previos a sus desapariciones y posteriores muertes. Mientras Debanhi fue abandonada en una carretera tras haber sido acosada sexualmente por un hombre, Elisa fue grabada mientras hablaba sola en un ascensor. Estudiantes y jóvenesDebanhi tenía 18 años; Elisa, 21. La primera estudiaba criminología en México; la segunda cursaba la universidad en Vancouver, Canadá.Incompetencia de las autoridadesEn ambos casos se desarrollaron investigaciones periciales y judiciales exhaustivas, llenas de polémica y cuestionamientos de parte de la sociedad.De hecho, las pesquisas por Debanhi siguen su curso y todavía no se confirma con resultados científicos que el cadáver pertenece a la mexicana. Sin embargo, por la ropa y los objetos encontrados al lado del cuerpo, todo indica que sí se trata de la adolescente. Además, los familiares de Debanhi han acusado públicamente que la policía no hizo bien su trabajo y exigen justicia. ¿Accidentes?Otra similitud es que, según las autoridades, la muerte de ambas mujeres fue producto de un accidente.Tras cuatro meses de investigación, la policía de Los Ángeles concluyó que Elisa Lam murió porque cayó accidentalmente a la cisterna y descartó cualquier signo de violencia o tortura, pese a que ya antes se habían documentado algunos asesinatos cometidos en el pasado en el Hotel Cecil. Una versión muy similar ha sido mencionada por la Fiscalía de Nuevo León, cuyas primeras versiones apuntan a que Debanhi cayó accidentalmente al fondo del tanque de agua. Buena parte de la sociedad mexicana rechaza esta hipótesis y asegura que la chica fue víctima de la violencia machista que se vive en el país. Sin embargo, hasta este 22 de abril, aún no hay conclusiones claras sobre lo sucedido.

