Maduro anuncia que recibirá dosis de refuerzo de Sputnik Light

"Yo me voy a poner la vacuna de refuerzo el sábado [23 de abril] y me la voy a poner de manera religiosa, me pongo mi Sputnik Light, afortunadamente tenemos suficientes vacunas para el refuerzo de toda la población venezolana para este y el próximo año", expresó Maduro en una alocución transmitida a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión.