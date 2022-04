https://mundo.sputniknews.com/20220422/macron-el-embargo-de-la-ue-sobre-hidrocarburos-rusos-no-se-discute-pero-es-posible-1124694504.html

Macron: el embargo de la UE sobre hidrocarburos rusos no se discute, pero es posible

Macron: el embargo de la UE sobre hidrocarburos rusos no se discute, pero es posible

ROMA (Sputnik) — La opción de imponer un embargo completo sobre los hidrocarburos rusos no se discute actualmente entre los líderes de la UE, pero no se... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T10:12+0000

2022-04-22T10:12+0000

2022-04-22T10:12+0000

economía

ue

📈 mercados y finanzas

hidrocarburos

rusia

francia

europa

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1124694712_0:209:2972:1881_1920x0_80_0_0_ba9e36f69a8710d5792a92ac68d7c4b1.jpg

En sus palabras, "el carbón y el petróleo ya entran en las negociaciones, el gas todavía no. Conocemos la inmensa dificultad que eso provoca".En cuanto a las posibles nuevas restricciones contra Rusia, el mandatario galo indicó que "si decidimos nuevas sanciones, o si Rusia decide contrasanciones sobre los hidrocarburos, pero aún más sobre el gas, está claro que los europeos tendrán que pedir esfuerzos a todas las familias: en ese momento explicaremos que tendremos que bajar las temperaturas, reducir un poco el consumo, para ser menos dependientes".Al mismo tiempo, Macron explicó que "no veremos las consecuencias en la primavera o el verano de 2022 [hemos restablecido las reservas], pero el próximo invierno ya no será así si no tenemos más gas ruso. Quiero tranquilizaros, no es el escenario en el que nos encontramos hoy, pero este escenario puede llegar".

https://mundo.sputniknews.com/20220420/italia-descarta-pagar-por-gas-ruso-en-rublos-si-la-ue-lo-ve-como-violacion-de-sanciones-1124590472.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue, 📈 mercados y finanzas, hidrocarburos, rusia, francia, europa, emmanuel macron