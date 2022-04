https://mundo.sputniknews.com/20220422/lo-que-se-sabe-sobre-debanhi-el-caso-que-ha-conmocionado-a-mexico-y-america-latina-1124711331.html

Lo que se sabe sobre Debanhi, el caso que ha conmocionado a México y América Latina

Lo que se sabe sobre Debanhi, el caso que ha conmocionado a México y América Latina

La desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en Nuevo León, al norte de México, ha conmocionado al país latinoamericano, donde 10 mujeres son asesinadas...

Si hay un tema de relevancia nacional en México y buena parte de la prensa de América Latina es la desaparición de Debanhi, una joven de 18 años que fue a una fiesta y jamás regresó. Las autoridades están por confirmar si el cuerpo encontrado en el fondo de una vieja cisterna pertenece al de la adolescente, quien habría sido acosada y dejada en el tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, un trayecto que es conocido como "la carretera de la muerte". Con base en las investigaciones oficiales de la Fiscalía de Nuevo León, las declaraciones del padre de la víctima y reportes de la prensa local, Sputnik realiza una cronología de los hechos. 8 de abrilDebanhi acude, junto con un grupo de amigas, a una fiesta en una quinta ubicada en el municipio de Escobedo, en la colonia Nueva Castilla. El evento transcurre sin sobresaltos hasta que, por una serie de diferencias entre las propias amigas, Debanhi se queda sola. Para que no se regresara en un automóvil desconocido, las acompañantes de la víctima contactan a un chofer de confianza para que la recogiera y la trasladara a su casa. Las últimas pesquisas arrojan que este hombre trabaja en plataformas móviles como Uber o Didi, pero el viaje de Debanhi se llevó a cabo de manera independiente, fuera de estos servicios. 9 de abrilDebanhi aborda en la madrugada el automóvil del chofer contactado por sus amigas. En un primer momento se dijo que el viaje transcurrió sin sobresaltos, pero una serie de declaraciones de Mario Escobar, padre de la víctima, indican que el sujeto tocó los senos de la adolescente sin su consentimiento, por lo cual ella quiso bajarse del vehículo en plena carretera. "Se sube mi hija Debanhi al taxi de él, antes de aparecer en la foto que todos conocemos, ¿verdad? Después de analizarlo, en la Fiscalía hay un documento donde el taxista, Juan David, extiende la mano a los pechos de mi hija... Juan David Cuéllar creo que se llama. Yo supongo que mi hija no aguantó el acoso... acuso públicamente yo a Juan David Cuéllar de todo esto", comentó el papá de la joven a medios locales. Es en este momento cuando se toma la última fotografía de Debanhi que circula en redes sociales. En la imagen —tomada por el propio conductor para demostrar que dejó a la chica con vida— se observa a la joven cruzada de brazos, en la noche, viendo hacia el horizonte. Muy cerca de ahí se encuentra el Motel Nueva Castilla, un hotel de paso. Según testimonios recogidos por las autoridades locales de Nuevo León, Debanhi tocó las puertas de una empresa llamada Transportes Internacionales Alcosa, que estaba a unos cuantos metros del punto donde fue dejada por el chofer. Aparentemente, la adolescente pidió apoyo para llegar a su casa. 10 de abrilAnte las denuncias de su padre Mario Escobar por una posible desaparición, las autoridades giran una alerta roja y una ficha de búsqueda para encontrar a Debanhi, cuyo rostro comienza a difundirse en redes sociales. El caso comienza a escalar en los medios de comunicación y comienzan las primeras protestas en contra del Gobierno de México por su inacción ante la desaparición de personas y la ola de feminicidios. 11 de abrilLa Fiscalía del Estado de Nuevo León despliega un amplio operativo de seguridad para encontrar a la joven. Las autoridades sostienen que no existen indicios ni pruebas para afirmar que Debanhi está muerta o fue víctima de desaparición forzada. Los familiares de la víctima toman el control de la cuenta de Instagram de Debanhi y comienzan una campaña digital de búsqueda y exigencia a las autoridades. Empiezan a circular las primeras versiones de que Debanhi murió y su cuerpo fue hallado cerca del lugar donde se bajó del vehículo. 12 de abrilLa policía captura e interroga a un sospechoso identificado como Jesús N, de 46 años, quien presuntamente está vinculado a delitos anteriores como acoso sexual y posesión de drogas. Sin embargo, no se logran declaraciones concluyentes y el hombre queda libre. 13-15 de abrilLas labores de búsqueda se extienden a todo el estado de Nuevo León mientras el caso llega a las oficinas del Gobierno de López Obrador. En redes sociales, Debanhi se vuelve tendencia a prácticamente cualquier hora. Incluso un ilustrador realiza un dibujo de ella, como forma de solidaridad a la desaparición de la adolescente. Ante las presiones de la sociedad, la Comisión Local de Búsqueda publicó el ofrecimiento de una recompensa de 100.000 pesos a quien proporcione información que ayude a la localización de Debanhi Susana.16 de abrilLa búsqueda se extiende a otros estados cercanos, como Tamaulipas, Durango y Baja California. Comienza la colaboración entre las fiscalías locales de las diferentes entidades. Se confirma, una vez más, que la última vez que fue vista Debanhi fue frente al motel Nueva Castilla. No hay detenidos. El padre de la adolescente dice a periodistas que tuvo acceso a 15 videos obtenidos de diferentes cámaras de seguridad de la zona, pero aún no hay resultados concluyentes. Además, una periodista de la fuente policiaca, Kaory Velasco, difunde en sus redes sociales la hipótesis de que la chica había sido acechada por una camioneta. Según ella, en la última fotografía difundida, se aprecian las luces de un vehículo. 17-20 de abrilLos familiares de la víctima dan a conocer que Debanhi fue una de las miles de mujeres que marchó el 8 de marzo pasado para exigir el fin de la violencia machista y el cese de la ola de feminicidios en todo México. "Debanhi marchó por todas las que no están, gritó por las que ya no pueden gritar, y hoy nos toca gritar por ella, hasta que nos escuche y pueda regresar con nosotros", se lee en su cuenta de Instagram. El 19 de abril, las autoridades locales realizaron un cateo en una unidad habitacional en el centro de Monterrey para encontrar objetos personales de Debanhi o cualquier indicios que los pudiera ayudar a encontrarla. Sin embargo, la policía no halló nada. Asimismo, se inspeccionó a la empresa Alcosa Transportes Internacionales, donde supuestamente Debanhi pidió ayuda. Se interrogó a los trabajadores, pero al final no hubo resultados. 21 de abrilLas autoridades confirman que, durante las labores de búsqueda de Debanhi, se encontraron otros cinco cadáveres que pertenecen a mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. Cuatro de ellas eran menores de edad. La indignación social crece. Por la noche, la Fiscalía de Nuevo León anuncia que encontró, en el fondo de una cisterna del motel Nueva Castilla, el cuerpo sin vida de una mujer con ropa y objetos que coinciden con los que Debanhi portaba la madrugada del 9 de abril. El padre de la víctima, Mario Escobar, asegura a medios de comunicación que su hija está muerta. Reclama con furia a las autoridades por qué no la habían encontrado antes si desde hace casi dos semanas ya se había inspeccionado el hotel de paso. Exige a las autoridades que sean transparentes en la investigación. 22 de abrilEl presidente Andrés Manuel López Obrador ordena a su gabinete que informe sobre el caso de Debanhi. En su conferencia de prensa diaria, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, ofrece una explicación paso a paso sobre las investigaciones. Sin embargo, aclaró que aún no se puede decir de manera oficial que se trata del cuerpo de Debanhi, ya que aún falta aplicar una necropsia para confirmarlo. López Obrador desestima la importancia del caso y asegura que la posible muerte de Debanhi no enciende las alarmas de su Gobierno sobre la desaparición de mujeres y los feminicidios. "En todos los estados hay estos hechos lamentables, o casi en todos, porque hay más de la mitad de las entidades federativas donde son muy bajos los índices de homicidio, en general, y de feminicidios y de delitos graves", dijo.

