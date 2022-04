https://mundo.sputniknews.com/20220422/las-tiendas-de-discos-un-negocio-que-resiste-y-se-revitaliza-1124711905.html

Las tiendas de discos: un negocio que resiste y se revitaliza

Las tiendas de discos: un negocio que resiste y se revitaliza

Pese al avance de las plataformas digitales, los formatos 'vintage' de reproducción de música vuelven a ganar terreno para alegría de las tiendas de discos que... 22.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-22T16:34+0000

2022-04-22T16:34+0000

2022-04-22T16:34+0000

estilo de vida

🎭 arte y cultura

argentina

música

jazz

discos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1124712230_0:169:1920:1249_1920x0_80_0_0_663b6f64183dc81cfbfccc8cae5d14dd.jpg

El 22 de abril se celebra el Día Mundial de las Tiendas de Discos o, también conocido por su nombre en inglés, el Record Store Day (RSD), surgido en EEUU en 2007 para reivindicar la importancia cultural de las tiendas de discos independientes y el papel esencial que tienen en las comunidades.En América Latina, las tiendas de discos cobran un papel protagónico en la ciudad.Para el argentino Guillermo Hernández, fundador de la tienda de discos Minton's, especializada en jazz, hay una creciente tendencia global a consumir formatos físicos.El año 2021 marcó un hecho histórico en la industria musical: la venta de cds se incrementó por primera vez en 17 años, alcanzando los 40,5 millones de copias en el mundo.El vinilo, en tanto, tuvo su pico más alto en ventas desde 1991, con un 51,4% más de copias vendidas que en el año anterior, de acuerdo a datos de MRC data —que registra las ventas de sencillos y álbumes— y Billboard. El dato convierte al vinilo en el formato físico más elegido por los consumidores.Hernández, que administra la tienda sobre la calle Corrientes que se ha consolidado como un sitio de reunión para músicos, periodistas y apasionados del género, dijo que el mercado de venta de discos "dejó de decaer y todos los años va aumentando".Según su perspectiva y las opiniones que le acercan los clientes, hay tanta oferta musical que se hace difícil concentrarse en un artista puntual: el público ingresa a plataformas como Spotify y escucha unos minutos de un disco y luego pasa al siguiente o cambia de género."La gente optó por tener poco para escuchar", afirmó el comerciante, destacando que los clientes de las disquerías aún prefieren comprar un disco y oírlo entero.Al mismo tiempo, indicó, "mucha gente que escucha Spotify acá escucha para ver cómo es el disco y después, si le interesa, lo compra"."Es una cuestión también de la calidad que vos estás escuchando, un formato físico es muy superior a un formato digital. Mucha gente prefiere gastar dinero, tener buenos equipos y seguir escuchando a la antigua", sostuvo.Un vínculo que resisteLa tienda genera algo que las plataformas de ventas de discos y la compra por Internet no puede ofrecer. Allí los clientes se acercan e intercambian con el vendedor, comparten conocimientos, sensaciones, reseñas."A la gente grande no le copa lo del Internet, quiere venir a la tienda, hablar con el disquero, que le recomiendes algo (...), tiene como todo más a mano digamos, se da vuelta y ve muchos discos, no tiene que buscar nada, los discos están puestos de alguna forma a propósito", explicó el dueño de Minton's.En ese sentido, destacó que "la gente que escucha jazz es muy fanática" y, cuando encuentran una tienda especializada como Minton’s, lo consideran "importante para sus vidas". Así, la tienda "se vuelve un lugar de culto" para ellos.Para Hernández, los clientes de las disquerías solo recurren a comprar por internet cuando no consiguen el material en las tiendas. Además, comprar en tiendas es "más barato", aseguró."Comprar un disco por Amazon en este momento es delirante. Los discos se vuelven objetos casi bañados en oro al precio que llegan, con lo cual conviene comprar acá hoy en día", subrayó.En su tienda, Hernández vende discos nuevos y usados en buenas condiciones, con un precio promedio de 5.000 pesos argentinos (más de 40 dólares oficiales). El problema es que la situación económica del país no es la mejor para el negocio: "Las cosas en Argentina están muy difíciles. Para ir a comprar discos casi tenés que ser millonario".De todas formas, los consumidores argentinos son fieles. Durante la pandemia de COVID-19 y el confinamiento en el país, Minton’s continuó llevando música a los hogares.Gran parte de su clientela eran personas mayores que no salían de su domicilio ante la amenaza del COVID-19.Asimismo, el fundador de Minton's y amante de la música destacó el fuerte vínculo con sus clientes:"Acá hay un grupo de gente que nos conocemos hace muchos años, comemos juntos, salimos juntos, nos vamos de vacaciones juntos. Yo tengo clientes que tienen 28 años acá dentro y con esa gente hemos transitado buena parte de la vida juntos", valoró.

https://mundo.sputniknews.com/20220421/sandunga-la-primera-plataforma-de-comercio-electronico-de-musica-en-cuba-1124631638.html

https://mundo.sputniknews.com/20220321/el-fin-de-una-era-daddy-yankee-se-retira-de-la-musica-tras-mas-de-30-anos-de-carrera-1123370274.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

🎭 arte y cultura, argentina, música, jazz, discos