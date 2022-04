https://mundo.sputniknews.com/20220422/la-roca-la-carcel-de-maxima-seguridad-de-ecuador-con-una-historia-de-inseguridad-1124725193.html

La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador con una historia de inseguridad

Originalmente denominada como Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 2 de Guayaquil, con el tiempo llegó a ser denominada La Roca, en alusión a la prisión federal estadounidense Alcatraz, famosa por albergar a los gánsteres más temidos de EEUU.Seis reos en la cárcelDescrita en el pasado por el narcotraficante local Óscar Caranqui como "el cementerio de hombres vivos", La Roca tiene ahora seis reos en sus instalaciones, aunque están habilitados 189 espacios para recibir a reclusos de otras cárceles que lideren motines y revueltas, o que sean de alta peligrosidad.La Roca se construyó en 2008 para aislar a los criminales más peligrosos del país andino: internos sentenciados por casos de narcotráfico, asesinatos y otros delitos mayores, con lo que se buscaba disminuir los índices de violencia; sin embargo, la violencia continuó dentro y fuera de la cárcel.La Roca tampoco cumplió con el objetivo de máxima seguridad: en octubre de 2010, apenas a los tres meses de inaugurada, hubo un intento de fuga; en 2011 el líder de una banda fue herido de bala en el interior del recinto carcelario; en 2012 un interno sentenciado por asesinato, fue acribillado con 10 disparos dentro de su celda, presumiblemente por otro prisionero, pero entre los investigados estuvieron no solo reos sino también guías penitenciarios.En junio de 2013 un narcotraficante local fue abatido a tiros en el patio de La Roca.La fugaEl centro carcelario tiene tres muros exteriores que conforman una muralla a lo largo de todo su perímetro, que debe ser vigilado por personal policial en terrazas y garitas, lo cual debería hacer casi imposible una fuga, pero en febrero de 2013 19 reos sometieron a los 14 guardias que los custodiaban, los maniataron, amordazaron, tomaron sus uniformes y armas y fugaron por un muro posterior de la cárcel hacia una ría —brazo de mar que ingresa en la costa—, en donde los esperaba un bote.Entre quienes huyeron estuvieron el líder y ocho integrantes de la banda local Los Choneros, una de las más peligrosas en la actualidad, que constantemente disputa territorio con otras bandas, dentro y fuera de las cárceles de la nación andina y que son acusados de crímenes tanto en las calles como en los recintos carcelarios, así como un narcotraficante vinculado al cártel de Sinaloa, todos sentenciados a más de 20 años de prisión.La Policía tardó alrededor de 10 meses en recapturar a los fugados.Inversión de 2 millones de dólaresTras todos los sucesos sangrientos ocurridos en La Roca, ese centro carcelario fue cerrado en 2013, y ahora tras casi 10 años se lo reabre como una solución para mantener a los cabecillas de bandas criminales, que dirigen las masacres en las cárceles del país, que han cobrado ya alrededor de 400 vidas.El Gobierno ha destinado dos millones de dólares para habilitar las 189 plazas en el centro carcelario.El director del Servicio de Atención a Privados de Libertad (Snai) de Ecuador, Pablo Ramírez, dijo en una conferencia de prensa a inicios de este mes que los reclusos que se encuentran en La Roca tendrán un régimen disciplinario diferente, aunque no dio detalle alguno, según dijo por razones de seguridad.Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cárceles de Ecuador carecen de un control efectivo por parte del Estado, y hacen falta guías penitenciarios.Para fines de noviembre, según el Snai, se deben incorporar 1.400 agentes penitenciarios al sistema de cárceles del país.Solo el tiempo dirá si fue buena idea reabrir La Roca o, por el contrario, contribuirá a incrementar la crisis carcelaria para la que el Gobierno de Guillermo Lasso no encuentra solución.

